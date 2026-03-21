AOC, Oyunculara Özel 5K Çözünürlüklü Monitörünü Satışa Sundu!

AOC, yeni oyuncu monitörü AGON 7 Pro AGP277KX' tanıttı. Şirket bir yandan 350 Hz yenileme hızı ile rekabetçi oyun severleri memnun etmeyi başarırken diğer yandan da 5K çözünürlükle hikaye odaklı oyun severleri unutmamış. Peki AGON 7 Pro AGP277KX'in diğer özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım.

AOC AGON 7 Pro AGP277KX Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : Fast IPS

: Fast IPS Çözünürlük : 5K / 2K

: 5K / 2K Yenileme Hızı : 5K'da 180 Hz, 2K' da 350 Hz

: 5K'da 180 Hz, 2K' da 350 Hz Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Parlaklık : 500 nit

: 500 nit Renk Gamı : %100 sRBG, %99 DCI-P3

: %100 sRBG, %99 DCI-P3 Portlar: 1 adet DisplayPort 2.1, 1 adet HDM 2.1, 3 adet USB-A, 1 adet USB-B, 1 adet USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi.

Çift modlu ekran teknolojisine sahip AGON 7 Pro AGP277KX, 27 inçlik Fast IPS bir panele sahip. Monitör, hem rekabetçi e-sporculara hem de hikaye odaklı yapımlar oynamayı sevenlere tek bir ekranda iki farklı seçenek sunuyor.

Monitörün, en dikkat çeken özelliği, yukarıda kısaca değindiğimiz gibi tek bir tuşla iki farklı performans modu arasında geçiş yapabilmesi. Oyuncular görsel kalitelinin öne çıktığı hikaye odaklı oyunlarda 180 Hz yenileme hızıyla 5K çözünürlüğü tercih edebiliyorlar.

CS:GO, Fornite ve PUBG gibi daha yüksek kare hızlarına ihtiyaç duyulan rekabetçi oyunlarda ise monitör, 350 Hz yenileme hızıyla 2K çözünürlük moduna geçiş yapabiliyor. Tanınan bu esneklik, farklı oyun türlerini oynamayı seven oyuncuların ekran kalitesini oldukça artırıyor.

Özellikle AGON 7 Pro AGP277KX'in 5K çözürlüğü, geleneksel 4K ekranlara göre yüzde 77 daha fazla piksel sunuyor. Bu da, ekrandaki ince dokuların ve uzak nesnelerin daha net görünmesini sağlıyor.

Renk doğruluğu tarafında ise cihaz; yüzde 100 sRBG, yüzde 99 DCI-P3 renk gamına ve 1'in altında DeltaE değerinde sahip. Bu teknik veriler, oyunlardaki gölgelerin ve renklerin gerçeğe en yakın şekilde ekrana yansıması anlamına geliyor.

Monitörde görüntü kalitesini destekleyen bir diğer unsur ise DisplayHDR 400 sertifikası. Bu sertifika mönitörün 500 nit parlaklığa ulaşmasını sağlıyor. Böylece, oyun içindeki güneş ışığı ve aydınlatma efektleri çok daha gerçekci hissediliyor. Ayrıca ekranın dış yüzeyinde, odanızdaki lamba veya pencereden gelen ışık parlamalarını neredeyse tamamen engelleyen mat bir kaplama kullanılmış.

Rekabetçi oyunlar oynayan oyuncular için hareket netliği oldukça krtik bir detaydır. AGON 7 Pro AGP277KX, markanın kendi geliştirdiği Overdrive teknolojisiyle 1 ms tepki süresine sahip. Ayrıca, monitör NVIDIA GSYNC ve Adaptive-Sync teknolojileriyle desteklenmiş. Tüm donanımlar, oyunlarda kamerayı aniden çevirdiğinizde oluşan görüntü yırtılmalarını ve bulanıklıları engelleneyerek, akıcılığı korumaya yardımcı oluyor.

Son olarak cihazın bağlantı seçenekleri arasında, 1 adet DisplayPort 2.1, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB-C, 3 adet USB-A, bir adet USB-B ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

AOC AGON 7 Pro AGP277KX Türkiye'de Satılacak mı?

Agon AGON 7 Pro AGP277KX, şu an için yalnızca Çin'de satışa sunuldu. AOC'nin birçok ürünün Türkiye'de satışa sunulduğunu göz önüne aldığımızda, mönitörün ilerleyen aylarda Türkiye'de de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

AOC AGON 7 Pro AGP277KX'in Fiyatı Ne Kadar?

AOC AGON 7 Pro AGP277KX, Çin'de 5.999 yaun (yaklaşık 871 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu da güncel kurla 38 bin 195 TL'ye tekabül ediyor. Ek vergiler hesaplandığında AOC AGON 7 Pro AGP277KX, Türkiye'de 45 bin TL ile 50 bin TL bandında satışa sunulabilir. Ancak ülkemizdeki değişken maliyetler nedeniyle cihazın daha yüksek bir fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AOC'ın Q27G4XF 27 inç modelini kullanan biri olarak söyleyebilirim ki AOC AGON 7 Pro AGP277KX, çift modlu yapısıyla oyun türleri arasındaki ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ancak ürünün fiyatı beni en çok şüphede bırakan konu. Monitörün yurt dışı fiyatı nispeten kabul edilebilir olsa da ek vergilerle ulaşacağı fiyat bu monitörü tavsiye etmeyi zorlaştırabilir.