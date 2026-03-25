Huawei'nin Kamerasıyla Zirveye Oynayacak Telefonu İptal Edilmiş Olabilir

Huawei'nin yaklaşan Pura 90 serisiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklar, Çinli üreticinin kamera özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen bir modeli rafa kaldırdığını söylüyor. Peki, bu model hangisi ve iptal edilme sebebi ne? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Pura 90 Ultra Modelinin Rafa Kaldırıldığı İddia Edildi

Huawei geçtiğimiz yılın haziran ayında piyasaya sürdüğü Pura 80 serisinin devam modelleri için çalışmalarına başladı. Fakat bazı raporlara göre yeni seride kullanıcıların merakla beklediği bir telefon yer almayacak.

FixedFocus isimli kaynağa göre Huawei, bu seneki Pura 90 ailesinde yalnızca standart ve Pro modellerine yer verecek. Pura 90 Ultra ise satışa çıkmayacak. Tabii bunun bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve resmi açıklamayı beklemenin daha sağlıklı olacağını belirtelim.

Söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, Pura 90 Pro serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkacak. Hatta marka, Ultra versiyonun eksikliğini hissettirmemek için akıllı telefona selefine kıyasla daha güçlü özellikler ekleyecek.

Cihazda şirketin kendi üretimi Kirin 9030 Pro işlemcisi mevcut olacak. 5nm mimariyle üretilen yonga setinde, bir adet 2,75 GHz, dört adet 2,27 GHz ve dört adet 1,72 GHz hızlarında çalışan toplam 9 çekirdek bulunuyor. Grafik birimi tarafındaysa Maleoon 935 yer alıyor.

Bu donanım halihazırda Mate X7 ve Mate 80 Pro Max modellerinde kullanılıyor. Kısacası amiral gemisi düzeyinde bir performans sunuyor. Oyun performansına geldiğimizdeyse Genshin Impact’te 50-60 FPS, PUBG Mobile’da ise 60 FPS seviyesinde bir performans alabiliyorsunuz.

Burada bir karşılaştırma yapacak olursak, geçen yıl satışa çıkan Pura 80 Ultra modelinde Kirin 9020 yonga seti yer almıştı. Bu yonga seti 7nm mimariye sahip ve bir adet 2.5 GHz, üç adet 2.15 GHz ile dört adet 1.6 GHz çekirdekle geliyor. Grafik işlemlerini ise Mali-G920 yerine getiriyor.

Hem üretim sürecini hem de çekirdek sayılarını göz önünde bulundurduğumuzda Kirin 9030 Pro’lu Huawei Pura 90 Pro’nun performans açısından kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebiliriz. Tabii, hangi kamera özelliklerinin kullanılacağı da önemli. Zira Ultra varyantının en çok öne çıkan tarafı şüphesiz kamerası.

Huawei Pura 90 Ultra'nın İptal Edilme Nedeni ne?

Şu an için Huawei’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat bazı sızıntılara göre Pura 90 Ultra’nın iptal edilme nedeni şirketin sadece iki modelle yola devam etmek istemesi ve böylece özelliklerle entegrasyonlara daha fazla odaklanabilmesi olarak gösteriliyor.

Editörün Yorumu

Şahsen Huawei Pura 90 Ultra'nın iptal edileceğini düşünmüyorum. Zira mevcut Pura 80 Ultra modeli DxOMark sıralamasında en yüksek kamera puanına sahip akıllı telefon konumunda. Şirketin kamera tarafında kendisini ispatlamış bir modeli devam ettirmeyecek olması bana mantıksız geliyor. Ancak yine de sızıntılar bu şekilde. Kısacası sonucu bekleyip hep birlikte göreceğiz.