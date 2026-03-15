ASUS'tan Oyunculara Yönelik 27 İnç 4K Monitör! 240 Hz ve Dahası

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden ASUS, monitör pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Tayvanlı şirket, 27 inç ekranlı ROG Strix XG27UQDMS isimli yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Peki ROG Strix XG27UQDMS özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

ASUS ROG Strix XG27UQDMS 27 inç Teknik Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: 4. Nesil QD-OLED

Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel (4K UHD)

Yenileme Hızı: 240 Hz

Tepki Süresi: 0.03 ms (GtG)

Piksel Yoğunluğu: 166 PPI

Renk Derinliği: 10-bit

Renk Gamı: %99 DCI-P3

HDR Desteği: Var (VESA DisplayHDR True Black 400)

Tepe Parlaklık: 1000 nit

1000 nit NVIDIA G-SYNC Compatible ve AMD FreeSync Premium Pro desteği

OLED Care Pro (piksel kaydırma ve yanma koruması)

Neo Proximity Sensor (kullanıcı ekrandan uzaklaştığında otomatik kapanma)

Stand Ayarları: Yükseklik, eğim ve döndürme

VESA desteği

Bağlantı Noktaları: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-A, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

Kısa süre önce tanıtılan ve satışa çıkan ASUS ROG Strix XG27UQDMS, 27 inç boyutunda, 3840 × 2160 piksel (4K) çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunan OLED bir monitör. Panel, 0.03 ms tepki süresi ve 166 PPI piksel yoğunluğu ile hareketli sahnelerde net görüntü sağlıyor.

Ayrıca HDR modu aktifken 1000 nit’e kadar tepe parlaklık ve 10-bit renk desteği sayesinde renkler daha canlı şekilde gösteriliyor. Bu da özellikle oyun oynarken veya video izlerken görsel deneyimi önemli ölçüde artırıyor.

Bununla birlikte ASUS ROG Strix XG27UQDMS, NVIDIA G-SYNC Compatible ve AMD FreeSync Premium Pro teknolojilerini destekliyor. Ayrıca Dynamic Motion Clarity, Dynamic Crosshair ve Dynamic Shadow Boost gibi özellikler de sunuyor. Bunlar, başta VALORANT ve Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlar olmak üzere birçok oyunda görsel akıcılığı ve hassasiyeti artırıyor. Bildiğiniz üzere bu tarz oyunlarda akıcılık ve tepki süresi büyük önem taşıyor. ASUS'un yeni monitörü ise bu noktada öne çıkıyor.

Monitörün bir diğer özelliği ise OLED Care Pro. Bu sistemin en büyük faydası OLED panellerde sıkça karşılaşılan yanma riskini azaltması. Bilmeyenler için söz konusu yanma, ekranda bazı noktaların diğerlerine göre daha parlak görünmesine neden olabiliyor.

Özellikle ekran sürekli aynı içeriği gösterdiğinde (örneğin alt menü veya sabit simgeler) bu problem ortaya çıkabiliyor. ASUS’un monitörde sunduğu OLED Care Pro sistemiyse sahip olduğu piksel kaydırma ve diğer koruma özellikleri sayesinde bu risk büyük ölçüde azaltılıyor. Bu da daha uzun ömür anlamına geliyor.

ASUS ROG Strix XG27UQDMS, yakınlık sensörü de barındırıyor. Bu, kullanıcı ekrandan uzaklaştığında monitörün otomatik olarak kapanmasını sağlıyor. Öte taraftan ergonomi açısından yükseklik ayarı, eğim ve döndürme desteği bir yana VESA uyumu da mevcut.

Monitörün bağlantı seçenekleriyse sırasıyla iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, KVM destekli iki adet USB-A (USB 3.2 Gen1) ve 3.5 mm kulaklık girişi şeklinde.

ASUS ROG Strix XG27UQDMS Fiyatı Ne Kadar?

Çin'de satışa sunulan ASUS ROG Strix XG27UQDMS, 4 bin 999 Yuan (730 dolar) fiyatla piyasaya sürüldü. Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Editörün Yorumu

ASUS ROG Strix XG27UQDMS’in özellikleri gerçekten dikkat çekici. OLED monitörlerde en büyük endişem yanma sorunu ancak ASUS’un yeni modeli bu probleme çözüm sunuyor ve böylece endişeye yer bırakmıyor. Üstelik 4K çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı ve yüksek tepe parlaklık da monitörü öne çıkarıyor.