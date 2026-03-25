144Hz Ekranlı Android Tablet Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

vivo, Pad 6 Pro isimli yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden Android tabletin yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla beraber Pad 6 Pro'nun renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

vivo Pad 6 Pro'nun Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Paylaşılan görsellere göre vivo Pad 6 Pro'nun renk seçenekleri arasında mor, yeşil ve gri yer alacak. Tablet, serinin bir önceki modeli olan vivo Pad 5 ile benzer tasarıma sahip olacak. Cihazın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

vivo Pad 6 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: Yaklaşık 13.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni tabletinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 serisi, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Honor Magic 8 Pro dahil olmak üzere çok sayıda telefonda kullanılmıştı. Serinin bir önceki modeli olan vivo Pad 5 Pro'da ise Dimensity 9400 işlemcisi mevcut. Sekiz çekirdekli olan bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pad 6 Pro, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Tablet 144Hz ekran yenileme hızı sunacak. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Pad 5 Pro'da ise 13 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük ve 1200 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni tablette IPS LCD ekran ve 1200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

vivo Pad 6 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Arka kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

vivo Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni tabletinde yaklaşık 13.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Pad 6 Pro ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Önceki modelde ise 12.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

vivo Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Pad 6 Pro, 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak.Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Dev batarya, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70 ve X300 Pro dahil olmak üzere pek çok model satılıyor fakat vivo Pad 5 ve Pad 5 Pro satılmıyor. Dolayısıyla Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa yeni tablet Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

vivo Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Pad 5 PRo için 2.999 yuan (19.313 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 3.200 yuan (20.607 TL) fiyat ile satılabilir. Eğer tablet Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 41 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğnii belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo Pad 6 Pro'nun hem işlemcisi hem de batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci sayesinde tablette yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Cihaz ayrıca yaklaşık 13.000 mAh batarya kapasitesi ile çok uzun pil ömrü sunacak. Bu özellikle seyahatlerde çok önemli bir avantaj sağlayacak. Uzun pil ömrü sayesinde saatlerce oyun oynanabilecek ve sosyal medyada zaman geçirilebilecek. Kullanıcılar powerbank'e bile ihtiyaç duymayacak. Bu arada 120Hz yenileme hızına sahip telefon kullanan biri olarak cihazda yüksek yenileme hızının akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu belirteyim.