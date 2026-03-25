Samsung 120Hz Ekranlı Telefon Tanıttı! 8 GB RAM ve Dahası

Samsung, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Galaxy A37 olarak adlandırılan bu telefon, günlük kullanım için uygun özelliklerle birlikte geliyor. Cihaz, sorun yaşamadan oyun oynamanız için ideal performansı elde etmenize imkân sunan bir işlemcisi bulunuyor. Ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimine sahip olmanızı sağlıyor.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Yenileme Hızı: 120Hz

Maksimum Parlaklık: 1900 nit

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

İşlemci: Exynos 1480 (4 nm)

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Dayanıklılık: IP68 sertifikası (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

Renk Seçenekleri: Lavanta, yeşil, gri, beyaz ve siyah

Samsung Galaxy A37'nin Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy A37, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model Samsung Galaxy A36, kullanıcıların karşısına 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit maksimum parlaklık sunan 6,7 inçlik AMOLED ekranla çıkmıştı.

Samsung Galaxy A37'de Kaç mAh Batarya Var?

Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber geliyor. Öte yandan cihaz, 45W hızlı şarj desteği sunacak. Aslına bakacak olursanız Galaxy A33, A34, A35 ve hatta A36 bile aynı batarya kapasitesi ile sunulmuştu. Bu da bize batarya tarafında herhangi bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

Samsung Galaxy A37'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bataryaya benzer şekilde kamera çözünürlükleri de Galaxy A36 ile aynı kalmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy A37 Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Yeni telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile sunuluyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Telefonunuzda eğer çok yüksek çözünürlükte videolar, yüksek boyutlu dosyalar ve uygulamalar tutmuyorsanız muhtemelen 256 GB'lık seçenek oldukça yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy A37'de Hangi İşlemci Var?

Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 1480 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcide 2.75 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor. PUBG Mobile da dahil olmak üzere pek çok oyunda ideal performans elde edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A37'nin fiyatı, 10 Nisan'da netlik kazanacak ancak daha önceki sızıntılarda cihazın başlangıç fiyat etiketinin 300 dolar (13 bin 304 TL) olacağına işaret edildi. Buna göre Türkiye'deki başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 29 bin 850 TL'yi bulabilir. Tabii, Samsung'un yerel fiyatlandırma yapması da muhtemel. Örneğin Galaxy A36 şu an 19 bin 993 TL'ye satılıyor. Bunu göz önüne aldığımızda Galaxy A37'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatının da 22 bin TL civarında olacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A37 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy A36 şu an Türkiye'de satışta. Bunu göz önüne aldığımızda yeni Galaxy A37 modelinin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii ki konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yok. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A37 kötü bir telefon değil ancak sınırlı bütçesi olanlar, daha mantıklı bir seçim yapmak isteyebilir. Eğer fiyatı 22 bin TL civarı olursa şu an 28 bin 800 TL'den başlayan fiyata satılan Galaxy S24 FE'yi almanın daha iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Bu telefonda Exynos 2400e işlemcisi mevcut. Galaxy A37'ye kıyasla çok daha iyi performans elde etmenizi sağlıyor.