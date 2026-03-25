12 GB RAM'li Galaxy A57 5G Tanıtıldı! 45W Hızlı Şarj ve Dahası

Orta segment telefonların arasına yeni bir model daha katıldı. Samsung, Galaxy A57 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve üçlü arka kamera sistemi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Telefonda ayrıca orta sınıf bir Exynos işlemcisi de bulunuyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

İşlemci: Exynos 1680

GPU: Xclupse 550

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Samsung Galaxy A57 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Exynos 1680 işlemcisi bulunuyor. İlk kez Galaxy A57 5G'de kullanılan bu işlemci Asphalt Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olam üzere çoğu oyun içi yeterli bir performans sunuyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy A56'da Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.9 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemciye sahip telefonlarda da söz konusu oyunların sorunsuz bir şekilde oynanabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A57 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Galaxy A56'nın ise 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Super AMOLED ve 1900 nit maksimum parlaklığa sahip olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy A57 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Galaxy A56'da da aynı kamera çözünürlükleri yer alıyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un bütçe dostu telefonunda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Galaxy A57 5G ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin önceki modelleri olan Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A54'te 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisinin tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy A57 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla yeni telefon da muhtemelen Türkiye'de satılacaktır.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A57 5G'nin fiyatı çok yakında açıklanacak. Daha önce sızdırılan bilgilere göre telefon 430 dolar (19 bin TL) ile 495 dolar (21 bin 951 TL) arasında olacak. Ortaya çıkan başlangıç ücreti göz önünde bulundurulduğunda telefonun tahmini Türkiye fiyatı 38 bin TL olabilir.

Samsung'un Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani Galaxy A57 5G daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Örneğin Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A57 5G Türkiye'ye 30 bin TL altı bir fiyat ile satılabilir. Henüz resmî açıklamanın olmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A57 5G'nin yüksek yenileme hızı, menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetiğimi söyleyebilirim. 120Hz ekrana alıştıktan sonra 60Hz ekrana sahip telefonu kullanamaz oldum.

45W hızlı şarj teknolojisinin 5.000 mAh batarya kapasitesi için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arada Exynos 1680 işlemcisi sayesinde çoğu oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim. Eğer telefonun Türkiye fiyatı uygun olursa bence yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalacaktır. Fiyatın 30 bin TL'nin üzerine çıkması durumunda ise bence Galaxy S25 FE'yi tercih etmek daha mantıklı olacaktır.