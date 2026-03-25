Infinix'in Uygun Fiyatlı Telefonu Yolda! İddialı Özellikleri Olacak

Infinix, Hot 70 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Henüz hakkında çok az bilgi olan telefon, bir sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu önemli gelişme ile birlikte telefonun hem tasarımı hem boyutları hem sahip olacağı özellikler hakkında önemli bilgiler elde edildi.

Infinix Hot 70 Ne Sertifikası Aldı?

Infinix Hot 70 FFC sertifikası aldı. X6895 ve X6895B model numaraları ile görüntülenen telefon, cihazın iki farklı sürümle birlikte piyasaya sürüleceğini gösterdi. İki sürüm arasında ise batarya kapasitesi gibi çeşitli noktalarda farklılıklar bulunuyor. Bunlardan biri global pazara özel olacak, diğeri ise belirli pazara özel olarak sunulacak. Bu arada aynı telefon, daha önce güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteren TÜV sertifikası da almıştı.

Infinix Hot 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya Kapasitesi: 5.430 / 5.600 mAh

5.430 / 5.600 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: En az 4 GB

En az 4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Boyutlar: 167,92 mm x 79,12 mm x 7,64 mm

Infinix Hot 70'in Boyutları Nasıl Olacak?

FCC sertifikasına göre cihaz, 167,92 mm uzunluğa, 79,12 mm genişliğe ve 7,64 mm kalınlığa sahip. Bir önceki model Infinix Hot 60 ise 166 mm uzunluğa, 76,8 mm genişliğe, 7,8 mm kalınlığa sahip. Yani Infinix Hot 70, önceki modele göre 0,16 mm daha ince bir telefon olacak.

Infinix Hot 70 Kaç mAh Batarya Kapasitesi ile Gelecek?

Batarya tarafında hangi sürüm olduğuna göre küçük farklılıklar olacak. X6895 sürümü, 5.430 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. X6895B versiyonu ise 5.600 mAh batarya kapasitesi sunacak. Yani iki sürüm arasında 170 mAh gibi küçük bir fark göreceğiz. İkinci modelin hızlı şarj özelliği belirsizliğini korusa da ilk model 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Infinix Hot 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix Hot 70'in henüz ekran özellikleri netlik kazanmadı fakat bir önceki model, 6,7 inç büyüklüğe sahip IPS LCD ekranla birlikte piyasaya sürülmüştü. Bu model, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dolayısıyla yeni modelin de en az 120Hz yenileme hızı ile kullanıcılarla buluşturulması muhtemel.

Infinix Hot 70 Kaç GB RAM ve Depolama Sunacak?

Yeni sertifika, Infinix 70 Pro'nun en az 4 GB RAM sunacağını gösterdi. Diğer seçenekler henüz belli değil ama Infinix Hot 60, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile sunuluyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Aynı seçenekleri Infinix Hot 70'te de görebiliriz.

Infinix Hot 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70'in tanıtım tarihi henüz açıklanmadı ancak Infinix Hot 60, Hot 50 modeli ise Ekim 2024'te kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Dolayısıyla Infinix Hot 70'in de yılın ikinci yarısında -muhtemelen Temmuz ya da Ağustos ayında- tanıtılmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

Infinix Hot 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix Hot 70'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı ancak Türkiye'de şu anda Hot 60 Pro, Hot 50 ve daha pek çok Infinix telefon satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Infinix Hot 70'in de Türkiye'de satışa sunulması muhtemel görünüyor.

Infinix Hot 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 için 10.499 rupi fiyat etiketi belirlenmişti. Bu da güncel kurla 4 bin 958 TL'ye denk geliyor. Yeni cihaz, bir önceki modele göre önemli iyileştirmelerle birlikte geleceği için başlangıç fiyatının 12.500 rupi (5 bin 903 TL) olması muhtemel. Eğer bu fiyattan satışa sunulursa vergi ve diğer ek maliyetlerle Türkiye'deki başlangıç fiyatı 11 bin 300 TL'yi bulacaktır.

Editörün Yorumu

Infinix'in piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni akıllı telefonunun geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini düşünüyorum. Bir önceki model, Dimensity 7020 işlemcisi ile sunulmuştu. Bu işlemci ile Call of Duty Mobile'da ise yüksek ayarlarda 50-60 FPS görülebiliyor. Ayrıca efektlerin çok yoğun olduğu Wuthering Waves'te yüksek ayarlarda 20-30 FPS, Ark Survival Evolved'da düşük ayarlarda 27-30 FPS almanızı sağlıyor. Yeni modelde daha güçlü işlemci tercih edileceği için oyun performansınızda büyük artış olması muhtemel.