360Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

AOC, Agon Pro AG276QSG2 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bu tanıtımla birlikte oyun monitörünün tasarımı, fiyat etiketi ve teknik özellikleri belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

AOC Agon Pro AG276QSG2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

Ekran Tepki Süresi: 1 ms (strobe modunda 0,69 ms)

Renk Gamutu: %100 sRGB, %90 DCI-P3

HDR Desteği: HDR10

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Teknolojiler: NVIDIA G-Sync Pulsar, ULMB2, G-Sync Ambient Adaptive, düşük mavi ışık filtresi

Portlar: 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, 1 adet USB 3.2, 1 adet Mikro USB, 1 adet 3,5 mm ses jakı

Ses: Çift 2W hoparlör

Agon Pro AG276QSG2'nin ekranı 27 inç büyüklüğünde. AOC tarafından geliştirilen bu oyun monitörü, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 360Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde hızlı ve akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu, özellikle hızlı tempoya sahip rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Monitör, 1 ms tepki süresine sahip. Strobe modunda tpeki siresi 0,69 ms'ye kadar düşüyor. Oyun monitörü, NVIDIA'nın G-Sync modülünü kullanarak G-Sync Pulsar teknolojisini destekliyor. Ayrıca %100 sRGB ve %90 DCI-P3 renk gamutu, 8-bit renk derinliği ve fabrika kalibrasyonu sayesinde profesyonel renk doğruluğu elde ediliyor.

HDR10 desteğine sahip olan monitör 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Montiör, ortam ışığına göre parlaklık ve renk sıcaklığını otomatik ayarlayan G-Sync Ambient Adaptive teknolojisine sahip. Donanım seviyesinde düşük mavi ışık filtresine sahip olan monitör, göz yorgunluğunu minimum düzeyde tutarken renk doğruluğunu koruyor.

Monitörde iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB 3.2, bir adet mikro USBve bira det 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Stand sayesinde monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. 2W gücünde çift hoparlöre sahip olan monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği yer alıyor.

AOC Agon Pro AG276QSG2 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan AOC Agon Pro AG276QSG2 hem Çin hem de global pazarda satışa sunuldu. Arka yüzeyinde RGB aydınlatma sistemine sahip olan oyun monitörü Çin'de 4 bin 999 yuan (30 bin 931 TL), global pazarda 599.99 dolar (25 bin 884 TL) fiyat etiketine sahip.