8.000 mAh Bataryalı Ucuz Oyun Konsolu Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Mangmi, yeni el konsolu Pocket Max'in geçen ay bazı özelliklerini açıkladıktan sonra şimdi de cihazın batarya kapasitesini duyurdu. Doğrulanan özellikler, daha önceki sızıntılarla birleştirilerek retro oyun konsoluna daha yakından bir bakış atma imkânı elde edildi. Elde edilen bilgilere göre cihaz özellikleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Mangmi Pocket Max Özellikleri

Yeni paylaşılan bilgilere göre Mangmi Pocket Max, 8.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu, el konsolunun oldukça uzun bir süre boyunca kullanma imkânı sunacağı anlamına geliyor. Cihaz, 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak.

Yüksek yenileme hızı sayesinde cihaz akıcı bir deneyim sunacak. Bununla birlikte yeni oyun konsolu Snapdragon 865 işlemcisi ile beraber gelecek. Eski bir işletim sistemi olmasına rağmen PS2 ve PSP için oldukça yeterli bir performans sunması bekleniyor.

Daha önceki sızıntılara bakılacak olursa cihaz, 8 GB RAM sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği göreceğiz. Retro GB, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı versiyonla birlikte gelecek. Beyaz sürümü, beyaz düğmeler üzerinde turuncu işaretler içerecek. Siyah versiyon, siyah düğmeler üzerinde beyaz işaretlerle gelecek. Retro GB versiyonu ise klasik Game Boy renklerinden ilham alacak.

Mangmi Pocket Max Fiyatı

Mangmi Pocket Max'in 200 dolar (8 bin 590 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Mangmi Air X modelinde olduğu gibi bu modelin de ilk etapta ön siparişe açılacağı ileri sürülüyor. Bu döneme özel olarak bir indirim yapılması da söylentiler arasında yer alıyor.