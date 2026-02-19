280Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Q27G4ZD isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlük, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

AOC Q27G4ZD'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

280Hz Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Parlaklığı: HDR modunda maksimum 1.000 nit

HDR modunda maksimum 1.000 nit Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Renk Gamı: %99,4 DCI-P3, %141,3 sRGB, %98,4 Adobe GB

%99,4 DCI-P3, %141,3 sRGB, %98,4 Adobe GB Portlar: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve USB hub

AOC Q27G4ZD, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 0,03 ms tepki süresi ve 280Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Oyun monitörü, yüzde 99,4 DCI-P3, yüzde 141,3 sRGB, yüzde 98,4 Adobe RGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi sayesinde renkler hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebiliyor. Böylece hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyun oynarken önemli bir avantaj elde ediliyor.

AOC'un yeni monitörü Adaptive Sync ve NVIDIA G-SYNC teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde kare hızındaki dalgalanmalar esnasında monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Söz konusu teknolojiler, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırarak bu sorunların yaşanmamasını sağlıyor. Dolayısıyla monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi problemlerle karşılaşılmıyor.

Monitörün portları arasında DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve dört portlu USB hub bulunuyor. Kullanıcılar, kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor. 178 derecelik görüş alanına sahip olan monitörde VESA montaj desteği de yer alıyor. Bu sayede monitör duvara monte edilebiliyor.

AOC Q27G4ZD'nin Fiyatı Ne Kadar?

AOC Q27G4ZD için 419,99 pound (24.762 TL) fiyat etiketi belirlendi. Monitör bu ayın sonuna doğru Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. AOC markasının pek çok monitörü şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni oyun monitörünün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.