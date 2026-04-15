Motorola'nın Amiral Gemisi Katili Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

Motorola'nın güçlü teknik özelliklere sahip olacak amiral gemisi Edge 70 Pro kısa bir süre önce performans testine girdi. Bu gelişme, cihazın bazı özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. Peki Motorola Edge 70 Pro Geekbench skoru ne? İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 70 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Motorola Edge 70 Pro, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1.727, çok çekirdekte ise 6.563 puan almayı başardı. Bununla birlikte, akıllı telefonun hangi işlemciden güç alacağı da büyük ölçüde belli oldu.

Hatırlanacağı üzere Motorola Edge 60 Pro’da MediaTek’in Dimensity 8350 Extreme işlemcisi kullanılmıştı. Geekbench veritabanına göre ise Edge 70 Pro’da MediaTek Dimensity 8500 yonga setine yer verilecek.

MediaTek Dimensity 8500, halihazırda Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro gibi modellerde kullanılıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen yonga seti, 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Orta segment bir performans vadeden işlemci, oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile'da 60 FPS seviyesinde gayet akıcı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu herhangi bir sorun olmadan çalıştırabilecek.

Motorola Edge 70 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: P-OLED

P-OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB

12 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Desteği: 90W hızlı şarj

90W hızlı şarj Arka Kamera: 50 + 10 + 50 MP üçlü kamera sistemi

50 + 10 + 50 MP üçlü kamera sistemi Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Su/Toz Dayanıklılığı: IP68 / IP69

Motorola Edge 70 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro modelinde 6.7 inç büyüklüğünde pOLED ekran karşımıza çıkacak. Bu panel teknolojisi klasik OLED ekranların biraz daha esneyebilen bir versiyonu diyebiliriz. Bununla birlikte OLED teknolojisinde karanlık sahnelerde siyah rengi göstermek için ilgili pikselleri tamamen kapatılabiliyor.

Bu sayede siyah renkleri en gerçekçi tonuyla görebiliyorsunuz. Yani LCD panellerdeki siyahların grileşmesi gibi sorunlar yaşanmayacak. Ayrıca görüntülerin çok daha canlı ve parlak bir şekilde gösterileceğini söyleyebiliriz.

Üründe 120Hz yenileme hızları mevcut olacak. Bu da kullanıcıların menü geçişleri, web sayfası kaydırmaları ve oyun oynama gibi senaryoda akıcı bir ekran deneyimi elde etmesine olanak sağlayacak.

Motorola Edge 70 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 6.500 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Bu pil 90W kablolu şarj desteği sunacak. Serinin bir önceki modeli Edge 60 Pro’da ise 6.000 mAh’lik batarya tercih edilmişti. Böylelikle yeni modelde 500 mAh’lik bir artış yapılacağını görebiliyoruz.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 60 Pro'nun geçen yıl nisan ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle markanın Edge 70 Pro için de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi söz konusu. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da akıllı telefonun bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Motorola'nın ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modelleri sattığını görüyoruz. Bu nedenle şu an için kesin olmasa da Edge 70 Pro'nun tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkma ihtimali söz konusu. Yine de şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Motorola Edge 70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro, ülkemizde 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Edge 70 modelinden daha iyi teknik özelliklere sahip olacak. Bunu dikkate aldığımızda çok yüksek ihtimalle Türkiye'de 55.000 TL seviyelerinde bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro'nun Geekbench skoru beni çok fazla şaşırtmadı. Klasik bir orta-üst segment telefonu olduğunu düşünüyorum. Bu modeli satın aldığınızda birkaç yıl kafanız rahat olacaktır. Oyunlarda, fotoğraf çekimlerinde ve batarya sürelerinde sizi çok fazla üzmeyecek diyebilirim.