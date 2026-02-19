Xiaomi 4K QLED Akıllı Televizyon Tanıttı! Dev Ekrana Sahip

Xiaomi, QLED TV X Pro 75 isimli yeni bir akıllı televizyon tanıttı. Bununla beraber akıllı televizyonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan televizyon, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Xiaomi QLED TV X Pro 75'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 75 inç

75 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Teknolojisi: QLED

QLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Renk Gamı: DCI-P3, 1.07 milyar renk

DCI-P3, 1.07 milyar renk Görüntü Teknolojileri: HDR10+, Dolby Vision, Filmmaker Mode, Vivid Picture Engine 2

HDR10+, Dolby Vision, Filmmaker Mode, Vivid Picture Engine 2 Portlar: 3 adet HDMI (eARC destekli), 2 adet USB, ethernet, AV girişi, 3,5mm kulaklık girişi

3 adet HDMI (eARC destekli), 2 adet USB, ethernet, AV girişi, 3,5mm kulaklık girişi İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A55

Dört çekirdekli Cortex-A55 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Bağlantı: Çift bant Wi-Fi, Bluetooth

75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi QLED TV X Pro 75, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. TV'nin ekranı ayrıca 178 derecelik bir görüş alanına sahip. QLED teknolojisinin LCD teknolojisine kıyasla daha yüksek parlaklık ve canlı renkler sunduğunu belirtelim.

HDR10+, Dolby Vision, Filmmaker Mode ve Vivid Picture Engine 2 gibi gelişmiş görüntü teknolojileriyle birlikte gelen akıllı televizyon DCI-P^renk gamını kapsıyor ve 1.07 milyar renk desteği sunuyor. Ses tarafında 34W gücünde hoparlörler bulunuyor. Bu güçlü hoparlörler, dizi ve film izleme deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Google TV işletim sistemiyle birlikte gelen akıllı televizyon gücünü dört çekirdekli Cortex-A55'e sahip işlemcisinden alıyor. TV'de 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı kapasitesi mevcut. Televizyon ayrıca Chromecast ve Apple AirPlay 2'nin yanı sıra sesli komut desteğiyle de öne çıkıyor.

Akıllı televizyonun portları arasında üç adet HDMI, iki adet USB, bir adet ethernet portu, bir adet AV girişi ve bir adet 3,5mm kulaklık girişi yer alıyor. Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisini destekleyen akıllı televizyonda düşük mavi ışık modu da mevcut. Bu mod, ekrandan yayılan mavi ışığı azaltıyor ve böylece uzun süreli kullanımda gözlerin yorulmaması sağlanıyor.

Xiaomi QLED TV X Pro 75'in Fiyatı Ne Kadar?

Gelişmiş özelliklere, şık tasarıma ve ince çerçevelere sahip olan Xiaomi QLED TV X Pro 75 için 69 bin 999 rupi (33 bin 612 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de şu anda Xiaomi'nin bazı akıllı televizyon modelleri satılıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.