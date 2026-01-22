280Hz WOLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 26,5 İnç Büyüklüğünde
AOC yeni bir oyun monitörü tanıttı. Q27G4ZDP/WS isimli monitör, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sunuyor. İşte monitörün detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- AOC Q27G4ZDP/WS, 26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Monitör, WOLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 280Hz yenileme hızı sunuyor.
- Oyun monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Q27G4ZDP/WS isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve WOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
AOC Q27G4ZDP/WS Özellikleri
- Ekran Boyutu: 26,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel
- Ekran Teknolojisi: 4. nesil WOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 280Hz
- Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms
- Renk Gamı: %99 DCI-P3
- Sertifika: VESA DisplayHDR True Black 400
- Portlar: 3.5 mm ses girişi, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1.
26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan AOC Q27G4ZDP/WS modelinde 4. nesil WOLED ekran teknolojisi bulunuyor. Bu ekran teknolojisi, yalnızca geniş bir renk gamı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda renklerin daha doğru ve canlı bir şekilde görünmesini sağlıyor. Özellikle %99 DCI-P3 renk kapsama oranı sayesinde profesyonel düzeyde renk doğruluğu elde ediliyor.
AOC tarafından tanıtılan yeni oyun monitörü, ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 280Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.
Çok şık bir tasarıma sahip olan oyun monitöründe Adaptive Sync ve NVIDIA G‑SYNC teknolojileri bulunuyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden bu teknolojiler, görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesine yardım ediyor.
Monitörün portları arasında 3.5 mm ses girişi, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor. Stand sayesinde monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. Montiörde ayrıca gerçek zamanlı FPS sayacı, FPS/RTS ön ayarları, dinamik crosshair ve daha birçok özellik mevcut. Monitörün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz açıklanmadı.