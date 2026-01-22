280Hz WOLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 26,5 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Q27G4ZDP/WS isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve WOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

AOC Q27G4ZDP/WS Özellikleri

Ekran Boyutu: 26,5 inç

26,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: 4. nesil WOLED

4. nesil WOLED Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

280Hz Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 Sertifika: VESA DisplayHDR True Black 400

VESA DisplayHDR True Black 400 Portlar: 3.5 mm ses girişi, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1.

26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan AOC Q27G4ZDP/WS modelinde 4. nesil WOLED ekran teknolojisi bulunuyor. Bu ekran teknolojisi, yalnızca geniş bir renk gamı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda renklerin daha doğru ve canlı bir şekilde görünmesini sağlıyor. Özellikle %99 DCI-P3 renk kapsama oranı sayesinde profesyonel düzeyde renk doğruluğu elde ediliyor.

AOC tarafından tanıtılan yeni oyun monitörü, ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 280Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan oyun monitöründe Adaptive Sync ve NVIDIA G‑SYNC teknolojileri bulunuyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden bu teknolojiler, görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesine yardım ediyor.

Monitörün portları arasında 3.5 mm ses girişi, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor. Stand sayesinde monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. Montiörde ayrıca gerçek zamanlı FPS sayacı, FPS/RTS ön ayarları, dinamik crosshair ve daha birçok özellik mevcut. Monitörün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz açıklanmadı.