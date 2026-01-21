Çift Ekranlı Laptop Satışa Sunuldu! 32 GB RAM ve Dahası
Nwnlap, yeni çift ekranlı dizüstü bilgisayarını kullanıcılarla buluşturdu. 32 GB RAM sunan bu laptop, tasarımı ile dikkat çekiyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Çift ekranlı Nwnlap dizüstü bilgisayar, iki adet 10,5 inç IPS ekran içeriyor.
- Yeni laptop, "V" şeklinde tutularak iki kişinin aynı anda karşılıklı olarak video izlemesini mümkün kılıyor.
- Cihaz, 1 TB'a kadar SSD seçeneği ile geliyor.
Nwnlap, çift ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu. Hâlihazırda iki ekranlı birçok dizüstü bilgisayar olsa da bu cihazın farkı, büyük ekranlı tablet gibi bir deneyim sunmasından geliyor. Alışagelmişin dışında bir tasarıma sahip olan bu model, esnekliğiyle de ön plana çıkmayı başarıyor.
Nwnlap Çift Ekranlı Laptop Özellikleri
- Ekran: İki adet 10.5 inç IPS dokunmatik ekran
- Çözünürlük: 1280 x 1920 piksel
- RAM: 32 GB
- Depolama: 1 TB'a kadar SSD
- İşlemci: Intel N100
Nwnlap, iki adet 10,5 inç IPS ekranla birlikte geliyor. Her iki ekranın da dokunmatik kontrol özelliği bulunuyor. Bu ekranlar, 1280 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Bu sayede aynı boyutlardaki tek ekranlı bir dizüstü bilgisayara göre daha geniş bir çalışma alanı imkânı elde edebiliyorsunuz.
Cihaz, 360 derecelik açısı sayesinde kullanıcılara büyük esneklik sağlıyor. Standart dizüstü bilgisayarların aksine cihazı tamamen dışarıya doğru katladığınızda büyük bir tablet gibi kullanmanız mümkün hâle geliyor. Hatta "V" şeklinde tutarak karşılıklı oturan iki kişi aynı anda ekranı takip edebiliyor.
Yeni dizüstü bilgisayarlarda fiziksel bir klavye bulunmuyor. Yazı yazmak için sanal klavyeyi kullanıyorsunuz ancak büyük dokunmatik ekranda yazmanın zorlayacağı olacağını düşünenler harici bir klavye kullanmayı düşünebilir. Bağlantıdan söz etmişken cihaz, bir adet USB Type-C ve iki adet USB 3.0 Type-A bağlantı noktası içeriyor.
Bu dizüstü bilgisayar, 1 TB'a kadar SSD seçeneği sunuyor. Öte yandan her seçenekte 32 GB RAM standart olarak geliyor. Gücünü Intel N100 işlemcisinden alan bu laptop ile birlikte isteğe bağlı olarak satın alınabilen bir kalem de sunuluyor.