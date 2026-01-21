Çift Ekranlı Laptop Satışa Sunuldu! 32 GB RAM ve Dahası

Nwnlap, çift ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu. Hâlihazırda iki ekranlı birçok dizüstü bilgisayar olsa da bu cihazın farkı, büyük ekranlı tablet gibi bir deneyim sunmasından geliyor. Alışagelmişin dışında bir tasarıma sahip olan bu model, esnekliğiyle de ön plana çıkmayı başarıyor.

Nwnlap Çift Ekranlı Laptop Özellikleri

Ekran: İki adet 10.5 inç IPS dokunmatik ekran

İki adet 10.5 inç IPS dokunmatik ekran Çözünürlük: 1280 x 1920 piksel

1280 x 1920 piksel RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 1 TB'a kadar SSD

1 TB'a kadar SSD İşlemci: Intel N100

Nwnlap, iki adet 10,5 inç IPS ekranla birlikte geliyor. Her iki ekranın da dokunmatik kontrol özelliği bulunuyor. Bu ekranlar, 1280 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Bu sayede aynı boyutlardaki tek ekranlı bir dizüstü bilgisayara göre daha geniş bir çalışma alanı imkânı elde edebiliyorsunuz.

Cihaz, 360 derecelik açısı sayesinde kullanıcılara büyük esneklik sağlıyor. Standart dizüstü bilgisayarların aksine cihazı tamamen dışarıya doğru katladığınızda büyük bir tablet gibi kullanmanız mümkün hâle geliyor. Hatta "V" şeklinde tutarak karşılıklı oturan iki kişi aynı anda ekranı takip edebiliyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlarda fiziksel bir klavye bulunmuyor. Yazı yazmak için sanal klavyeyi kullanıyorsunuz ancak büyük dokunmatik ekranda yazmanın zorlayacağı olacağını düşünenler harici bir klavye kullanmayı düşünebilir. Bağlantıdan söz etmişken cihaz, bir adet USB Type-C ve iki adet USB 3.0 Type-A bağlantı noktası içeriyor.

Bu dizüstü bilgisayar, 1 TB'a kadar SSD seçeneği sunuyor. Öte yandan her seçenekte 32 GB RAM standart olarak geliyor. Gücünü Intel N100 işlemcisinden alan bu laptop ile birlikte isteğe bağlı olarak satın alınabilen bir kalem de sunuluyor.