Apex Legends Mobile kapalı betası Türkiye’ye de geliyor. Eğer mobil sürümü denemek istiyorsanız, bugünden itibaren önkayıt oluşturabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş olan ücretsiz Battle Royale oyunu, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2019 yılının Şubat ayında yayınlanmıştı. Popülerliği oldukça kısa bir sürede yakalamış olan Apex Legends’ın halihazırda milyonlarca aktif oyuncusu var. Bu başarının bir mobil sürüme kapı açıp açmayacağı merak ediliyordu ki bildiğiniz üzere yakın bir zaman önce beklenen gelişme yaşanmıştı.

Apex Legends Mobile oyununun Android ve iOS tabanlı cihazlar için ilk etapta 2020 yılının sonlarına doğru geleceği iddiaları ortaya atılmış olsa da, meydana gelen aksilikler sonucu bu yılın İlkbahar mevsimine ertelenmişti. Daha sonradan Nico Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad, yaptığı açıklama ile lansmanın İlkbahar mevsiminin sonlarında başlayacağını öne sürmüştü.

Apex Legends Mobile Kapalı Betası Türkiye’de de Oynanabilecek!

Electronic Arts tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Apex Legends Mobile kapalı beta testi Eylül ayının ortasında gerçekleştirilecek. Amerika menşeli yayıncı, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve Ortadoğu bölgelerinde kapalı beta testinin yeni aşamasına geçiş yapılırken, Kolombiya, Meksika, Mısır ve Peru dahil ülkemizdeki Apex Legends oyuncularının da Battle Royale oyununun mobil versiyonunun kapalı beta testine erişim sağlayabileceklerini de müjdeledi. Android için katılımda bulunabilmek adına buradan önkaydınızı oluşturabilmeniz mümkün oluyor. Söylenene göre, önümüzdeki aylarda daha fazla ülke de listeye eklenecekmiş.

Electronic Arts, popüler ve ücretsiz Battle Royale oyununun kesintisiz aksiyon dolu oynanışını mobil cihazlara taşıyacak olan sürümde, karakter tabanlı bir oynanış sisteminin, eşsiz bir takım oyununun, hızlı tempolu yenilikçi bir savaş sisteminin sunulacağını söylüyor. Dahası ise mobil cihazların teknik anlamda sınırlarının zorlanması ile görsellik bir hayli etkileyici olacakmış.