APK Yükleme Devri Sona Eriyor: Android 14'e Dair İlk Detaylar!

Google, Android 14 ile birlikte işletim sisteminin eski sürümlerini hedef alan uygulamalara daha sıkı kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar artık bu uygulamaları Play Store üzerinden indiremeyecek veya başka bir yerden APK olarak yükleyemeyecek.

Android 13, altı aydan kısa bir sürede tüm cihazların %5'inden fazlasına ulaştı ve diğerlerine ulaşma süreci de başarılı bir şekilde devam ederken, Android 14'ü dört gözle beklemenin zamanı geldi. Yeni Android sürümü için geliştirici önizlemeleri Mart ayı civarında yayınlanacak ve kod araştırmacıları sayesinde yazılımla ilgili birkaç detayın ortaya çıktığını görüyoruz.

Bu değişikliklerden biri Android 14'te tüm uygulama indirmelerini etkileyecek. 9to5Google tarafından tespit edilen kod değişikliklerine göre Android 14 eski Android sürümlerini hedef alan uygulamaları tamamen engellemeye başlayacak.

Google, Güvenlik Nedeniyle APK Yüklemeyi Kaldıracak

Google sürekli olarak uygulama geliştiricilerinden uygulamalarını en son Android sürümlerine uygun olarak güncellemelerini istiyor. Mevcut Play Store yönergeleri, yeni uygulamaların en az Android 12'yi hedeflemesini gerektiriyor ancak bu gereklilikler yalnızca Google Play Store'daki uygulamalarla sınırlı. Android'in eski sürümlerini hedefleyen uygulamaları hâlâ APK olarak yükleyebilirsiniz. Hatta Play Store, daha önce bir kez yüklediyseniz, minimum işletim sistemi gereksinimlerine uymayan eski bir uygulamayı indirmenize izin verecektir.

Google, kötü amaçlı yazılımların potansiyel yayılımını azaltmayı amaçladığından tüm bunlar Android 14 ile değişecek. Yeni kod, API gereksinimlerini daha katı hâle getirecek ve Google Play Store'daki eski uygulamaları tamamen engelleyecek. Hatta bu tür uygulamaların APK olarak yüklenmesi de tarih olacak.

Başlangıç olarak Android 14, özellikle Android'in eski sürümlerini hedef alan uygulamaları engelleyecek. Google zaman içinde Android Marshmallow eşiğini yükseltecek ve her yeni Android güncellemesinde gereklilikler artacak.