App Store Uygulamaları Güncelleniyor: Bazıları Silinebilir

Apple, uygulama mağazası App Store'u daha güvenli bir hale getiriyor. Apple'ın geliştiricilere gönderdiği duyuruda, mevcut yaş derecelendirme sisteminin yeni katmanlarla genişleyeceği bildirildi. Dolayısıyla geliştiricilere de yeni sorumluluklar düşüyor. Bu değişiklik, iOS 26 beta sürümünde görülüyor.

App Store artık üç yeni yaş derecelendirmesine sahip. Bunlar, daha önceki 4+ ve 9+ haricinde 13+, 16+ ve 18+ şeklinde üçe ayrılıyor ve ebeveynler için daha hassas güvenlik kontrolü sunuyor.

Bazı App Store Uygulamalarına Engel Gelebilir

App Store'a yüklenen her uygulamanın yaş derecelendirmesi, bölgesel olarak ayrılır. Çünkü her ülkede uygulanan bir standart vardır ve bunların hepsi çoğunlukla birbirinden farklıdır. Apple'ın yeni güvenlik katmanına göre, özellikle geliştiricilerin süreci daha sağlıklı yönetebilmesi için yeni anket zorunluluğu getirildi. Geliştiriciler, uygulamayı App Store'a yüklerken şu sorulara cevap vermek zorunda:

Uygulama hangi fonksiyonlara sahip?

Ebeveyn denetimleri neleri kapsıyor?

Şiddet içeren anlatılar veya sahneler var mı?

Sağlık gibi lisans alınması gereken temalar işleniyor mu?

Bu sorulara cevap vermeyen geliştiriciler platforma uygulama yükleyemeyeceği gibi, var olan uygulamar için anket sürecinden geçmeyenlerin uygulama güncellemeri de App Store Connect platformu üzerinden engellenecek. Anketi yapmak için son tarih 31 Ocak 2026.