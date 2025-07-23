Apple, Sevilmeyen Özelliğini iOS 26 Beta 4'te Düzeltecek

Apple, yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 26'nın dördüncü beta sürümünü geliştiricilere sundu. Bu sürümde en çok dikkat çeken detay ise, kullanıcı arayüzünde yer alan Liquid Glass (Sıvı Cam) tasarımının yeniden daha akışkan ve şeffaf bir yapıya kavuşması oldu. Daha önceki sürümlerde kullanıcılar, bu temanın aşırı abartılı olduğunu ve göz yorduğunu söylemişti.

Apple, iOS 26 ile Sunduğu Sıvı Cam Tasarımını Güncelledi

Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Apple hemen harekete geçmişti. iOS 26 Beta 3 ile birlikte Liquid Glass tasarımı, daha mat ve yarı saydam bir forma bürünmüş; bu da birçok kullanıcı tarafından "Frosted Glass" adı verilen buğulu bir tasarım olarak nitelendirilmişti. Şimdi ise Beta 4 ile buğulu tasarıma da bir son verilecek.

Tasarımsal anlamda Liquid Glass'ın son taşlarını dizen beta sürümünün dörcüncü olduğunu söylemek mümkün. Şimdiye kadar yapılan değişiklikler, Apple'ın Liquid Glass tasarımını devam ettirmek istediğini, ancak bunu kullanıcıları memnun ederek gerçekleştirmekte kararlı olduğunu görüyoruz.

Donuk ve buğulu kabul edilen Frosted Glass tasarımı, tam da bu nedenden ötürü Beta 4 sürümünde daha tıraşlı bir şekilde servis edilecek.

Önceki beta sürümlerinden tanıdığımız derin şeffaflık ve hareketli geçiş efektleri geri dönüyor. Yeni beta sürümünde App Store ve Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalarda sekme çubukları, alt kısımdaki içerikleri daha belirgin şekilde göstermeye başladı.

iOS 26 Public Beta Ne Zaman?

Geliştirici sürümünün ardından birkaç gün içinde kamuya açık beta (public beta) olarak yayınlanması beklenen iOS 26 Beta 4, büyük olasılıkla tasarımsal anlamda Apple'ın final sürüme en yakın tasarım olarak öne çıkacak. Açık beta, yüksek ihtimalle bugün (23 Temmuz 2025) indirilebilir olacak.

Public beta sürecine erkenden katılmak isteyenler, "iOS 26 açık beta ne zaman yayınlacak?" sorusuna cevap arıyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz ve süreçte yer almak istiyorsanız, iOS 26'yı erkenden yüklemek isteyenler için hazırladığımız haberimize göz atabilirsiniz.