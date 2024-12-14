Daha İncesi Yok! Apple 17 Air İçin Hazırlıklar Şimdiden Başladı

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon dünyasında köklü değişikliklere yol açacak bir adım atmaya uğraşıyor desek yalan olmaz. Şirketin adeta deneme tahtası olarak kullanmaya hazırlandığı telefon modeli iPhone 17 Air, Apple'ın gelecekteki katlanabilir akıllı telefon modelleri için bir deneme sürecine hizmet edecek.

Modelin ismi tam olarak netleşmiş değil ancak tasarım kısmına bakıldığında çok zarif ve ince bir kasadan oluştuğu görülüyor. DigiTimes‘ın paylaştığı bir rapora göre iPhone 17 Air, Tayvan merkezli Foxconn’da ürün tanıtım fazına resmen girmiş durumda.

Apple iPhone 17 Air Üretim Süreci Başladı

Ürünün tanıtım fazına girmiş olması, tasarımın son onay süreçlerinin tamamlandığına ve pilot üretim süreçlerinin resmi olarak başladığına işaret ediyor. Prototip ve doğrulama testlerinden sonra model seri üretime geçecek.

Şayet her şey yolunda giderse, iPhone 17 Air’in 2025 Eylül’ünde tanıtılması bekleniyor. Gelen söylentiler iPhone 17 Air'in sadece 6 mm kalınlığında olacağını gösteriyor.

Bu, halihazırda piyasada olan ve 7.8 mmrda piyasada olan ve 7.8 mm'lik kalınlığa sahip iPhone 16 Plus’tan çok daha ince bir tasarımla çıkış yapacağı anlamına geliyor.

SIM Kart Yuvası Yok

Elbette bu incelik, cihazın içine sığdırılan bileşenlerin yeniden tasarlanmasını ve çıkabilecek ısı sorunlarının da çözülmesini gerektiriyor.

Daha da dikkat çeken bir detay, bu modelde fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacağı. Apple, tamamen eSIM teknolojisine yöneliyor olabilir. Ayrıca cihazın tek bir arka kameraya sahip olacağı ve bu kameranın merkezde, ön bölümün üst kısmına yerleştirileceği öne sürülüyor.

Birçok kaynağa göre, Apple bu ultra ince tasarım deneyimini gelecekte piyasaya süreceği katlanabilir iPhone modelleri için de kullanabilir.