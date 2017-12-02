Apple 2018'de En Ucuz iPad'ini Çıkaracak

Her zaman yüksek fiyatlı ürünler satmasıyla eleştiri konusu olan Apple'ın 2018 yılında gelmiş geçmiş en ucuz iPad'ini piyasaya süreceği iddia ediliyor. 9.7 inç boyutunda olacak iPad, sadece 259 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara satılabilir.

Son üç yıl içerisinde tablet PC satışında yüzde 17'lik düşüş yaşayan Apple'ın, iPad satışlarını arttırmak için yeni pazarlama stratejileri planladığı düşünülüyor. 2018 yılının 2. çeyreğinde satışa sunulacağı ifade edilen ucuz iPad hakkında maalesef çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sadece 259 dolar fiyatla geleceği söylenen cihazın, bu yıl tanıtılan 9.7 inçlik iPad'den daha düşük özelliklerle raflarda yerini alacağı belirtiliyor. Ayrıca şu an satışta olan 9.7 inçlik iPad 329 dolar. Yani 2018'de satılacak ucuz iPad tam 70 dolar daha ucuz olabilir.

Cihazın Compal Electronics tarafından imal edileceği ve Haziran ayında da WWDC 2018 etkinliğinde kullanıcılara sunulacağı iddia ediliyor. Ancak Apple'ın ucuz iPad hamlesinde bulunmayacağını düşünenler de var. Çünkü şirket şimdiye kadar böyle bir politika izlememişti. Sonuç olarak 2018 yılında bu iddianın doğru olup olmadığını göreceğiz; sizce Apple böyle bir hamlede bulunur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.