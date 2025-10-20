Katlanabilir iPhone İçin Beklenmedik Rapor! Apple Siparişlere Yetişemeyecek

Apple, önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone modeliyle sahneye çıkarak katlanabilir telefon pazarına resmen giriş yapacak. Cihazla ilgili bugüne kadar çok sayıda sızıntı ve iddia ortaya çıktı. Bu sayede katlanabilir iPhone özellikleri büyük ölçüde netleşmiş durumda. Hal böyle olunca teknoloji dünyası da merakla bekleyişe geçti.

Bugün ise Apple cephesini sevindiren yeni bir rapor paylaşıldı. Görünen o ki katlanabilir iPhone, piyasaya sürüldüğünde şirkete ciddi gelir sağlayacak ve iPhone satışlarını yeniden yükselişe geçirecek. İşte detaylar…

Apple, Katlanabilir iPhone İle Rekor Gelir Elde Edecek

Şimdilik “iPhone Fold” adıyla konuşulan katlanabilir modelin önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Ancak bazı kaynaklar cihazın 2027’ye ertelenebileceğini öne sürüyor. Buna rağmen analistler, katlanabilir iPhone’un Apple’ın iPhone sevkiyatlarını belirgin şekilde artıracağını düşünüyor. Financial Times tarafından yayımlanan yeni rapor da bu beklentiyi doğrular nitelikte.

Söz konusu rapora göre Apple, 2027 yılında 240 milyon adet iPhone sevkiyatı yapacak. Bu yükselişin en büyük nedeni tahmin edileceği üzere katlanabilir iPhone olacak. Ancak yalnızca bu model değil, iPhone 18 serisinin de katkı sağlaması bekleniyor. Son iddialara göre şirket, 2026’da iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’i piyasaya sürülecek. iPhone 18e ise katlanabilir iPhone ile birlikte 2027’nin ilk çeyreğinde tanıtılacak.

Katlanabilir iPhone’un gecikmesinin temel sebebi olarak ise menteşe mekanizması gösteriliyor. Bilindiği üzere katlanabilir telefonlarda menteşe yapısı hem dayanıklılık hem de kullanıcı deneyimi açısından kritik öneme sahip. Bu yüzden Apple’ın bu sistemi kusursuz hale getirmek için ekstra zaman ayırdığı ve 2026’da hazır olmayacağı iddia ediliyor.

Elbette tüm bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığını ve şimdilik söylentiden ibaret olduğunu unutmamakta fayda var.

iPhone Gelirleri 210 Milyar Doları Aşacak

Aynı raporda Apple’ın 2026 yılında 218,9 milyar dolarlık iPhone satışı yapmasının beklendiği belirtiliyor. Şirketin ekim ayında açıklayacağı 2025 yılı kazancının ise 209,3 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu verilerin önümüzdeki haftalarda Apple tarafından resmen paylaşılması bekleniyor.

Elbette bu rakamların yalnızca iPhone satışlarını kapsadığını söyleyelim. ABD merkezli teknoloji devi gelirini sadece akıllı telefonlardan değil MacBook, Mac, iPad, AirPods ve dijital hizmetler (App Store, iCloud, Apple Music vb.) gibi geniş bir ürün yelpazesinden elde ediyor. Buna göre toplam gelir çok daha yüksek olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.