Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Sızdırıldı! İşlemcisi Şaşırttı

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni sızıntı ile bilrikte katlanabilir iPhone'un bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü bir işlemci ile gelecek.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 7,8 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir iPhone, LTPO Super Retina XDR OLED ekrana sahip olacak. İkinci ekranın ise 5,5 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü. Telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm veya 4,8 mm, katlanmış hâlinin ise 9,0 mm veya 9,5 mm kalınlığında olacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz bilinmiyor.

Gücünü 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A20 Pro işlemcisinden alacak telefonda 12 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak.

Katlanabilir iPhone, 5G bağlantısı için Apple'ın C2 modemi ile gelecek. 2025 yılının şubat ayında tanıtılan iPhone 16e modelinde Apple'ın C1 modemi yer almıştı. Peki, katlanabilir iPhone'un fiyatı ne kadar olacak?

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Katlanabilir iPhone'un 1800 dolar (72.507 TL) ile 2000 dolar (80.570 TL) arasında bir fiyat ile satışa sunulacağı iddia edildi.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Katlanabilir iPhone'un 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.