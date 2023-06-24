Apple 3D Touch Özelliğini Yeniden Kullanıma Sunuyor
Akıllı telefon piyasasında lider konumda yer alan Apple, geçmişte kullandığı bir teknolojiyi tekrardan kullanıma sundu. İşte detaylar!
Geçtiğimiz günlerde iOS 17’i tanıtan Apple, mobil cihaz sektörünü yakından ilgilendiren birçok özellik duyurdu. Bu özellikler arasında en dikkat çeken ise 3D Touch özelliğiydi. Teknoloji devi Apple, 2019 yılında veda ettiği uygulamayı tekrardan kullanıma sundu.
Apple Geri Bildirimlere Önem Veriyor
Basınca duyarlı ekranlarda geçerli 3D Touch özelliğini kullanıcı sayısının düşük olmasından dolayı terk eden Apple, kullanıcı geri bildirimlerinde bu durumun tersine döndüğünü söyleyerek özelliği tekrardan getirdi.
3D Touch özelliğinden sonra Apple’ın piyasaya sürdüğü dokunsal geri bildirim eklentisi kullanıcı tarafından benimsenmedi. Çünkü 3D Touch hızlı ve pratik bir işleve sahipti. Bir Twitter kullanıcısı AppleIntro’nun yayınladığı tweete göre ayarlar uygulaması gelen yeni güncelleme ile birlikte artık “3D & Haptic Touch” adında bir sekme içeriyor.
Here you go! pic.twitter.com/tjdTItRk5Q— Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iOS 17’nin ikinci beta sürümüyle birlike 3D Touch’ı yeniden kullanıcıların beğenisine sunacak.
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