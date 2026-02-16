iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak? Apple'ın Yeni Etkinliği için Tarih Belli Oldu

iPhone 17e'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. Apple, kısa bir süre önce seçili basın mensuplarına bir davetiye gönderdi. Buna göre şirket çok yakında New York, Londra ve Şanghay'da özel bir etkinlik düzenleyecel. Etkinlikte iPhone 17e, yeni MacBook modelleri, yeni iPad'ler, bir Apple TV ve daha pek çok ürünün tanıtılması bekleniyor.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, kısa süre önce dünyanın dört bir yanındaki bazı basın mensuplarına bir davetiye gönderdi. Davetiye alan kişiler New York, Londra ve Şanghay’daki özel bir etkinliğin parçası olmak için çağırıldı. Söz konusu etkinlik 4 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleştirilecek. Apple'ın halihazırda üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda tanıtması beklenen pek çok ürün var. Bunların başında ise iPhone 17e geliyor. Etkinlikte bu telefon başta olmak üzere şirketin pek çok yeni ürünün tanıtılması bekleniyor.

Örneğin iPhone 17e'nin yanı sıra M5 Pro ile M5 Max işlemcileri ve bu işlemcileri kullanan yeni Mac modellerini göreceğiz. Muhtemelen şirket sadece MacBook Pro ile sınırlı kalmayacak ve Mac mini ile Mac Studio gibi bilgisayarlarını da güncelleyecek. Ancak etkinliğin asıl bombası A18 işlemcili uygun fiyatlı MacBook olacak. Apple bir süredir başta öğrneciler olmak üzere kısıtlı bütçeye sahip kişilerin dikkatini çekecek uygun fiyatlı MacBook modeli üzerinde çalışıyor.

Söz konusu model iPhone 16 modellerinde karşımıza çıkan A18 işlemci ile gelecek. Ancak buna rağmen benzer fiyat segmentindeki çoğu Windows rakibine kıyasla daha güçlü olacak. İşlemcinin neden oalcağı kısıtlamalar şimdilik belirsiz. Ancak Apple 699 dolar yurt dışı fiyat etiketine sahip olması beklenen bilgisayarı Türkiye'de 30 bin TL'nın altında tutmayı başarırsa oldukça başarılı bir ürün elde edebilir. Söz konusu MacBook da 4 Mart'taki etkinlikte karşımıza çıkacak.

Buna ek olarak yeni iPad Air ve 12. Nesil iPad de karşımıza çıkacak. İddialar yeni bir Studio Display modelinin ve HomePod mini'nin tanıtılacağı yönünde. Apple tüm bunlara ek olarak yeni bir Apple TV sürümü tanıtacak. Son Apple TV modeli 2022 yılında güncellenmişti. Bu nedenle yenisinin çıkacak olması pek şaşırtıcı olmaz. Elbette ki beklemediğimiz sürpriz ürünler ve beklememize rağmen gelmeyecek ürünler olacaktır.

Bildiğiniz üzere Apple son birkaç yıldır iPhone dışındaki ürünleri için büyük etkinlikler düzenlemekten kaçınıyor ve ürünleri sadece internet sitesine eklemekle yetiniyordu. Kim bilir belki de şirket yeterince ses getirmediği ve bu yıl elinde fazla ürün olduğu için stratejisini değiştirmiştir. Ayrıca Apple'ın Eylül 2026'da sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold olarak bilinen katlanabilir iPhone tanıtacağını biliyoruz. Şirketin her yıl mart ve eylül olmak üzere iki etkinlik düzenlemesi ve bunun ilk mart etkinliği olması olası.