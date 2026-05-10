Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi İçin Beklenmedik Gelişme! Farklı Bir İsimle Gelecek

Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıttığı K90 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Fakat görünüşe göre yaklaşan K100 serisinde beklenmedik bir isim değişikliği yaşanacak. Güvenilir sektör kaynakları yeni serinin en üst seviye modelinin Pro Max ismiyle gelmeyeceğini söylüyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Pro Max Farklı Bir İsimle Gelebilir

Bilindiği üzere Xiaomi geçen yıl kullanıcılara bir sürpriz yaparak Redmi K serisinde ilk kez Pro Max isimli bir modele yer verdi. Redmi K90 Pro Max; Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 7.560 mAh bataryası ve 120Hz ekranıyla tam anlamıyla bir amiral gemisi olarak karşımıza çıktı.

Cihaz piyasaya sürüldükten kısa süre sonra devam modeliyle ilgili sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İlk raporlar, yeni modelin önceki nesille uyumlu şekilde Redmi K100 Pro Max adıyla geleceğini iddia ediyordu. Ancak son gelişmeler durumun tam tersine işaret ediyor.

Bazı kaynaklar Redmi K100 serisinin en üst versiyonunun Pro Max ismiyle gelmeyebileceğini söylüyor. Buradaki en büyük kanıt ise akıllı telefonun kod adının daha önce Q11U iken son dönemde Q11X olarak değişmesi diyebiliriz. Burada geçtiğimiz sene satışa çıkan K90 Pro Max'in kod adının P11U olduğunu da hatırlatalım. Şu an için kesin olmasa da söz konusu telefonun K100 Pro Max yerine K100 Ultra ismiyle gelmesi ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Bunlara ek olarak yeni modelin ismi ne olursa olsun globalde POCO F9 Ultra adıyla satışa sunulacağı söyleniyor. Yani yüksek ihtimalle Redmi K100 serisindeki bu değişiklik tamamen yeni bir modelden ziyade daha çok isimlendirme stratejisine bağlı bir değişiklik olacak gibi görünüyor.

Redmi K100 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Redmi K90 serisi geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle Xiaomi'nin Redmi K100 ailesinin tanıtımında da geçen yılki seriye benzer bir takvimi benimsemesi bekleniyor. Yani yeni serinin büyük olasılıkla ekim ayında vitrine çıkması söz konusu. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonların özelliklerini, isimlerini, tasarımlarını ve fiyatlarını da resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Bununla birlikte geçen yılki Redmi K90 serisinin Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle yaklaşan K100 ailesinin de çok yüksek ihtimalle ülkemizi pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır diyebiliriz.

Editörün Yorumu

İlk etapta Redmi K100 Pro Max olarak piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun isminin değişeceğine yönelik iddialar bana mantıklı geldi. Şahsen akıllı telefonun isminin Redmi K100 Ultra olacağını düşünüyorum. Yine de tüm bunların birer iddia olduğunu belirteyim. Eğer cihazın ismi gerçekten Ultra olarak değiştirilirse küresel pazarda POCO F9 Ultra adıyla satışa çıkması da bu stratejiyle daha uyumlu ve mantıklı olacak diyebilirim.