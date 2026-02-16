PlayStation 6 Beklenenden Daha da Geç Gelebilir! Sorun Çok Ciddi

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6'nın piyasaya sürüleceği gün merakla beklenirken önemli bir gelişme meydana geldi. Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre Sony, PS6 ile ilgili planlarını yeniden gözden geçiriyor. Şirket, oyun konsolunu beklenenden çok daha ileri bir tarihe erteleyebilir.

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

Sony'nin PlayStation 6'yı normalde 2027 yılında piyasaya süreceği söyleniyordu ancak küresel çapta devam eden bellek krizi dolayısıyla oyun konsolunun 2028 ya da 2029 yılına erteleyebileceği ortaya çıktı. Bu krizin temelinde ise yapay zeka veri merkezlerinin giderek artan bellek talebi yatıyor.

Sızdırılan bilgilere göre yeni PlayStation konsolu, 30 GB GDDR7 RAM ile birlikte gelecek. Bu da üretim maliyetinin şu anda oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Öte yandan Sony'nin yeni el konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bunun da 24 GB RAM kapasitesi ile geleceği belirtiliyor.

DDR5 ve GDDR7 fiyatları katlanarak artıyor. Sony'nin mevcut koşullarda yeni oyun konsolunu piyasaya sürmesi, şirket için yüksek maliyetli olacak. Tüketici tarafında ise daha pahalı bir oyun konsolu sorunu gün yüzüne çıkacak. Böyle bir senaryonun söz konusu olmaması için şirketin de maliyetlerin düşmesini beklemeyi tercih edeceği söyleniyor.

Artan maliyetlerden etkilenen tek oyun konsolu üreticisinin Sony olmadığını belirtmekte fayda var. Nintendo tarafında da birtakım hareketlilikler başladı. Öyle ki Switch 2'nin fiyatını bu yıl içinde artırmayı planlıyor. Nintendo, daha önce artan bellek maliyetleri dolayısıyla Switch 2'nin fiyatını dikkatli bir şekilde değerlendireceğini açıklamıştı.

PS5 ve Yeni Xbox Konsolu İçin Şimdilik Sorun Yok

Sony, PlayStation 5 stoklarının 2026 yılının tatil sezonuna kadar bellek kıtlığından etkilenmeyeceğini belirterek oyuncuların gönlüne su serpmişti. Yine de PS6'nın özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda Sony'yi oldukça zorlu bir dönemin beklediğini söylemek mümkün. Bu arada Xbox tarafında henüz olumsuz bir gelişme ortaya çıkmadı. Hatta AMD'den gelen ipuçlarına göre yeni nesil Xbox oyun konsollarının 2027 yılında piyasaya sürülmesi çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.