Apple 5G Konusunda Çıkmaza Girdi: Sürpriz Huawei Haberi

Huawei şirketinin 5G yongalarının Dünya çapında bir kullanıma ulaştığını neredeyse herkes biliyor. Huawei firması, Avrupa başta olmak üzere Dünyanın birçok yerine 5G teknolojisini götürmesi nedeniyle ABD ile arası açılmıştı. Son olarak Huawei CEO'sunun tutuklanması ile birlikte ABD ve Huawei arasındaki gerilim zirve noktasına ulaştı.

ABD'li bir şirket olan Apple hakkında, yukarıdaki bilgileri altüst edecek bir hamle bekleniyor. Apple; çıkmaza girmesi nedeniyle, Huawei şirketinin 5G yongalarından faydalanabilir.

Apple, ısrarla katlanabilir cep telefonu teknolojisine mesafeli durmakla beraber daha çok 5G kullanan iPhone modellerini üretmek istiyor. 5G çipleri, milimetrelik dalgada 6.5Gbps tepe hızı ve 6GHz alt frekanslarda 4.6Gbps hız kazanabiliyor.

Apple 5G teknolojisi konusunda Huawei’ye muhtaç kaldı

Apple şirketinin 5G yongaları ile ilgili başına gelenler, adeta romana dönüştü. Normal şartlarda Apple firmasının 5G yonga üreticisi Intel olmuştu. Ancak Intel'in 2021 yılından önce şirkete 5G modem üretemeyecek olması, işleri biraz karıştırdı. Apple ise 2021 yılını beklemeden, 5G teknolojisine sahip akıllı telefonlar üretmek istiyor.

Apple'ın ikinci tercih edebileceği firma ise Qualcomm’du. Ancak Qualcomm ile aralarında geçen dava süreci nedeniyle, bunun neredeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bile Qualcomm davası sürüyor.

Bu konudaki son çare ise kendi 5G yongalarını kendisi üretmesi fikriydi. Ancak Apple’da, 2021 yılından önce 5G yongalarını üretebilecek teknolojiye sahip değil. 5G Balong 5000 yonga setlerini üretmeyi başarmış olan Huawei firması, bu konuda Apple'ın desteğine koşabilir. Ancak iPhone modellerinde, Huawei 5G yongalarını kullanmak ise kulağa pek güvenli gelmiyor. Bakalım Apple, 5G yongaları konusunda Huawei firmasından destek alacak mı?