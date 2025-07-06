Apple A18 İşlemcili Ucuz MacBook Üzerinde Çalışıyor Ama Fiyatı Şaibeli

Apple, 2026 yılında piyasaya sürmek istediği yeni nesil dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. MacBook Air'den çok daha ucuz olacağı söylenen bu gizemli üründe Apple'ın en verimli performansa sahip A18 çipi kullanılacak. Böylece ilk defa bir MacBook serisinde iPhone işlemcisi yer almış olacak. Tabii bu modelin ucuz olması, beraberinde bir takım kısıtlamaları da getirecek. Örneğin USCB-C portu, Touch ID, yüksek RAM özelleştirmesi gibi seçenekler bu ucuz seride yer almayabilir.

Şu ana kadar ortaya atılan dedikodular, ucuz A18 çipli MacBook'un fiyat-performans anlamında sınıfta kalacağını iddia ediyor.

Eski Apple Cihazlarıyla Aynı Fiyata Satılabilir

Apple, ARM çiplerini farklı ürünlerinde test etmek istiyor. Ancak bu ürünlere temkinli yaklaşılmasındaki ana neden, güncel kampanyalarla Walmart'ta 699 dolar civarına satılan M3 MacBook Air ile hemen hemen aynı fiyatla satılma ihtimali.

13 inçlik M4 Pro çipli modeller ise ülkemizde 49.000 TL başlangıç fiyatına sahip. Özelleştirmelere bağlı olarak 59.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Öğrenci statüsüne sahip olanlar ise kartlarını ibraz ederek biraz daha ucuza alma şansına sahip. Fiyat-performans cihazı olarak sunulacak, kırpılmış özelliklere sahip yeni Apple dizüstü bilgisayar ise 699-799 dolar civarında satılacak. Üst tabandan hesaplandığı zaman 65.000 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkabilir. Sınırlı özellikli bir MacBook için bu ücret biraz fazla gibi görünebilir.

Fiyat-Performans MacBook Air Özellikleri

Şirketin bu sene sonunda seri üretimini başlatmayı planladığı ucuz MacBook ürünü için 2026'da beklenen satış tahmini 5 ila 7 milyon birim arasında değişiyor. Kırpılacak özelliklerin ise şunlar olacağı söyleniyor: