Apple, iOS 26 İle Kullanıcıların Korkulu Rüyasını Tarihe Gömecek!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa süre önce tanıttığı iOS 26 ile iPhone'larda kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Son bilgilere göre şirket, yeni işletim sistemiyle birlikte FaceTime aramalarındaki hassas içerikleri önleyebilecek önemli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Aktarılan detaylara göre, "Hassas İçerik Uyarısı" adı verilen bu yeni özellik sayesinde, FaceTime görüşmeleri sırasında hassas içerikler otomatik olarak tespit edilecek ve arama kendiliğinden duraklatılacak. Ardından kullanıcılara, görüşmeye devam etme veya sonlandırma seçenekleri sunulacak.

iOS 26'nın beta sürümünde keşfedilen Hassas İçerik Uyarısı, kullanıcıların görüntülü aramalarda beklenmedik veya istenmeyen içeriklerle karşılaşmasını engellemeyi hedefliyor. Halihazırda iPhone ve iPad cihazlarında yer alan bu özellik iOS 26 ile birlikte FaceTime uygulamasına taşınacak ve çıplaklık gibi hassas içeriklerin otomatik olarak tespit edilmesine imkan tanıyacak.

Paylaşılan bilgilere göre iOS 26 ile birlikte FaceTime görüşmelerinde çıplaklık veya diğer hassas içerikler tespit edildiğinde aramayı otomatik olarak duraklatacak. Sistem, bu durumlarda kullanıcılara şu uyarı mesajını gösterecek:

Bu uyarıyla karşılaşan kullanıcılar, görüşmeyi devam ettirme veya aramayı sonlandırma seçenekleriyle karşılaşacak. Dileyen kullanıcılar FaceTime aramasına devam ederken, hassas içeriklerle karşılaşmak istemeyenler kişiler direkt olarak görüşmeden ayrılabilecek.

Apple, canlı görüşmelerdeki hassas içerikleri tespit etmek için cihaz içi yapay zeka sistemi kullanıyor. Ancak bu yapay zeka sistemi, tespit ettiği içerikleri kesinlikle cihazın dışarısına çıkarmamakla yükümlü. Bu sayede Apple veya üçüncü taraf şahıslar, çıplaklık veya farklı bir hassas içeriği görüntüleyemiyor.

İddialara göre şirket, bu özelliği iOS 26 ile birlikte çocuk yaştaki kullanıcılar için varsayılan olarak ayarlamayı planlıyor. Öte yandan yetişkin kullanıcıların Hassas İçerik Uyarısı özelliğini Ayarlar menüsündeki Gizlilik ve Güvenlik bölümü üzerinden aktifleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek.

