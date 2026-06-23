Samsung'un Yeni Akıllı Telefonuyla İlgili Önemli Gelişme!

Samsung bir süredir orta segmente hitap eden yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy F70 Pro 5G olarak isimlendirilmesi beklenen modelle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cihazın destek sayfası kısa bir süre önce Samsung'un web sitesinde yayına girdi. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy F70 Pro 5G'nin Destek Sayfasının Samsung'un Sitesinde Yayınlanması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy F70 Pro 5G'nin destek sayfası kısa bir süre önce Samsung'un Hindistan web sitesinde yayına girdi. Sayfaya baktığımızda telefonun SM-E476B/DS model numarasına sahip olduğunu görüyoruz. Bu gelişme modelin çift SIM desteğiyle geleceğini doğruluyor. Bunu biraz daha açarsak ürünün model numarasının sonundaki DS ibaresi İngilizce'de 'Dual SIM' ve Türkçe'de ise çift SIM anlamına geliyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira akıllı telefonun destek sayfasının Samsung'un sitesinde yayına girmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor. Zira akıllı telefon üreticileri genellikle tanıtım öncesindeki hazırlık süreçlerinde bu tarz sayfaları yayına alıyor. Yani Galaxy F70 Pro 5G çok yakın bir tarihte kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Galaxy F70 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Maalesef şu an için Samsung'dan Galaxy F70 Pro 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Elimizde sadece modelin destek sayfasının yayına girdiği bilgisi var. Ancak bu son gelişmeyi de göz önünde bulundurarak cihazın temmuz veya en geç ağustos ayında tanıtılabileceğini söyleyebiliriz.

Galaxy F70 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, Türkiye'de fazlasıyla aktif bir marka. Şirket an itibariyla ülkemizde Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A56 5G gibi çok sayıda telefonları satıyor. Ancak bunların arasında Galaxy F serisine ait modelleri çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle çok yakında tanıtılacak Galaxy F70 Pro 5G'nin Türkiye pazarının pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Galaxy F70 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ürünle ilgili şu anda herhangi bir teknik detay paylaşılmasa da orta segmente hitap edeceğini tahmin edebiliriz. Bu da muhtemelen 25.000 rupi (12.263 TL) seviyesinde bir fiyatla satılabileceği şeklinde yorumlanabilir. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek yaklaşık 12.308 TL'ye karşılık geliyor. Tabii yine de bu gibi detaylar için şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy F70 Pro 5G ile ilgili bilgiler şu an için fazlasıyla sınırlı. Bu nedenle kullanıcılara tam olarak neler sunacağına dair herhangi bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak son olarak destek sayfasının Samsung'un resmi sitesinde yayına girmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor diyebilirim.