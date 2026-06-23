Samsung'un 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung, Galaxy M47 5G isimli yeni bir ucuz Android telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy M47 5G'nin tanıtım tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. 8 GB RAM'e sahip telefon çok yakında tanıtılacak. Super AMOLED ekrana sahip cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Samsung Galaxy M47 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy M47 5G, 29 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefon kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Cihazın arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Samsung logosu da yer alacak.

Samsung Galaxy M47 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy M47 5G 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A07 5G, Galaxy A17 5G ve Galaxy A56 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy M serisi modeller satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy M47 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy M47 5G'nin 20 bin rupiden daha düşük bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 814 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi. Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus+

Corning Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön kamera: 12 MP

Samsung Galaxy M47 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonu 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Super AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. AMOLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor.

Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu arada Samsung Galaxy M17'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık mevcut.

Samsung Galaxy M47 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy M47 5G gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 38 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemcinin Redmi Note 15, Samsung Galaxy A27 ve Galaxy A36 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Samsung Galaxy M17'de ise Eynos 1330 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırıyor.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli avantaj sağlıyor.

Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Bu arada Galaxy M17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy M47 5G'nin renk seçeneklerini çok beğendim. Telefon yalnızca renk seçenekleriyle değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Super AMOLED ekranın telefon kullanımını daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.