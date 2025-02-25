Öfkeli Çalışanlar, Donald Trump ve Elon Musk'ın Uygunsuz Videosunu Yayınladı

Elon Musk'ın federal çalışanlara yönelik tartışmalı bir hamlesiyle ortalık karışınca öfkeli çalışanlar intikam ve protesto için yapay zekanın gücünü kullanarak ABD Başkanı Donald Trump ve DOGE Bakanı Elon Musk'ın uygunsuz bir videosunu oluşturdu, ardından bu videoyu Washington, D.C.'deki Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD) binasındaki ekrana yansıttı.

Pazartesi sabahı kafeterya ekranlarında yapay zeka (AI) ile oluşturulmuş bir video döngüye girdi: Videoda Donald Trump, Elon Musk'un ayaklarını öpüyordu.

Ekranda "Çok Yaşa Gerçek Kral" yazısı beliriyordu. Vox muhabiri Rachel Cohen, bir kaynaktan aldığı bu videoyu paylaşarak olayı duyurdu. Ardından görüntü kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

"Protesto Diye Paraları Boşa Harcadılar"

HUD binasındaki bu AI videosu, Trump ve Musk'ın federal kurumları küçültme politikalarına bir tepki olarak yorumlanıyor. Ancak herkes bu görüşte değil.

HUD sözcüsü Kasey Lovett, Forbes'a yaptığı açıklamada olayı vergi mükelleflerinin parasının ve kaynaklarının boşa harcanmasından ibaret olarak nitelendirdi. Videonun kimler tarafından paylaşıldığına dair kesin bir bilgi verilmedi ama Lovett, bu konuyla ilgili gerekli araştırmaları yaptıklarını ve en kısa sürede aksiyon alacaklarını duyurdu.

Son dönemde Donald Trump ve Elon Musk, hükümet karşıtı söylemleriyle öne çıkıyor. Musk, federal kurumların küçültülmesi ve özel sektörün önünün açılması gerektiğini savunurken, Trump da 2024 seçimlerinden beri Musk gibi isimlerin ABD'nin geleceğinde kilit rol oynayacağını vurguluyor.