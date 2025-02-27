Apple Yapay Zeka Yazılımından Trump'ı Delirtecek "Hata"

Yapay zeka botlarının ABD Başkanı Donald Trump'a karşı gayriresmi bir garezi var gibi duruyor. Örneğin xAI'ın geliştirdiği Grok 3 botu, Elon Musk ve Donald Trump'ın yaptıklarından ötürü ölmeleri gerektiğini savunmuştu. Sonrasında bir yama ile bu hata giderildi. Şimdi de sırada Apple'ın geliştirdiği yazılım var.

Apple, iPhone'lardaki konuşma metne dönüştürme (Dictation) aracında yaşanan ilginç bir hatayı düzeltmek için çalıştığını açıkladı. Sebebi ise kullanıcılar "racist" (ırkçı) yazdıkları zaman yazılımın bunu "Trump" diye dönüştürüyor olması.

Biraz Şüpheli Bir Hata

Apple, sorunun "r" harfi içeren kelimeleri ayırt etmede yaşanan bir problemden kaynaklandığını öne sürdü ve hızlıca bir güncelleme yayınladığını belirtti. Ancak Edinburgh Üniversitesi'nden konuşma teknolojileri uzmanı Prof. Peter Bell, Apple'ın açıklamasının pek inandırıcı olmadığını söyledi.

Çünkü söylediğine göre konuşma tanıma sistemleri binlerce saatlik ses verisi eğitiminden geçiyor. Böyle bir hata yapmış olması pek de olası değil.

Bell, normalde yapay zeka modelleri, kelimeleri bağlam içinde anlama yeteneğine sahip olduğu için "racist" ile "Trump" arasında bir hata yapmaması gerektiğini söyledi.

Eski bir Apple çalışanı ise bunu "ciddi bir şaka" diye nitelendirdi. Yani bir Apple çalışanının ya da sistemin kontrolüne erişimi olan birinin, bilinçli olarak bu değişikliği yapmış olma ihtimali var.

Apple'ın Muhafazakar Tarafa Kayışı

Bu olay Apple'ın yapay zeka ile ilgili ilk tartışmalı hatası değil. Geçen ay Apple'ın yapay zeka destekli haber özetleri özelliği, tenisçi Rafael Nadal'ın eşcinsel olduğunu iddia eden yanlış bir bildirim göndermesi üzerine askıya alınmıştı.

Ayrıca, Apple CEO'su Tim Cook, ABD'deki yeni politik gelişmeler nedeniyle şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarını değiştirebileceğini açıkladı. Bu açıklama da Donald Trump'ın DEI programlarını kaldırma çağrısı üzerine yapıldı.

Sizce bu olay gerçekten bir yazılım hatası mı yoksa kasıtlı yapılmış bir protesto mu? Yorumlarda buluşalım.