Gazeteciler Apple'ı Uyarıyor: "Ne Olur Şu Saçma Sapan Özelliği Kaldırın!"

Apple 13 Aralık 2024'de yapay zeka tabanlı Apple Intelligence sisteminde yanlış yorumladığı bir haber yüzünden başını belaya soktu. BBC'ye ait bir kaynakta, yanlış bir başlıkla içeriği çarpıttı ve kullanıcılara bu şekilde sundu. Uluslararası bir gazetecilik grubu bu özelliğin tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.

Haberde Luigi Mangione’nin kendini vurduğu iddiası öne sürülmüştü ancak bu başlık gerçeklikten tamamen uzaktı. Mangione şu anda hala tutuklu olarak Pennsylvania’daki Huntingdon Cezaevi’nde bulunuyor.

Apple Intelligence, şimdiye kadar pek çok kez yanlış bilgi sunduğu için eleştiriliyordu. Daha önce de, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandığı gibi yanlış özetlerle gündeme gelmişti.

BBC Haberin Derhal Düzeltilmesini Talep Etti

BBC, yanlış başlığı fark eder etmez Apple ile iletişime geçerek sorunun düzeltilmesini istedi. Ancak şirketin bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz netleşmiş değil.

Apple, bu bildirim sistemi sayesinde kullanıcıların aktif bildirimleri kilit ekranında özet olarak görebildiklerini savunuyor ama sistemin yanlış bilgiler sunması işleri tamamen karıştırıyor.

Şayet daha ciddi haberleri yanlış şekilde vermeyi sürdürürse başı daha kötü derde girebilir desek yanlış olmaz.

Haber Medyalarının Güvenilirliğini Zedeliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), bu hataların halkın doğru bilgiye erişim hakkını tehdit ettiğini belirterek Apple’ın bu özelliği devre dışı bırakmasını talep etti.

RSF Teknoloji ve Gazetecilik Masası Başkanı Vincent Berthier şöyle diyor:

Yapay zekaların olasılıkları temel alan yapısı, bu teknolojiyi haber medyası için güvenilir bir kaynak olmaktan uzak kılıyor. Apple, kamuoyunun doğru bilgi alma hakkını korumak için sorumlulukla hareket etmeli ve bu özelliği tamamen kaldırmalı.

RSF ayrıca, Avrupa’nın Yapay Zeka Yasası’nı eleştirerek bilgi üreten yapay zeka sistemlerini yüksek riskli kategoride değerlendirmemesinin büyük bir hukuki eksiklik olduğunu vurguladı.