Apple'dan İlginç Patent: AirPods Modelleri Zihin Okuyacak!

Apple araştırmacıları, EEG yani beyin dalgalarını analiz etmek için etiketlenmiş veriye ihtiyaç duymayan yeni bir yapay zekâ yöntemi geliştirdiklerini duyurdu. PARS adı verilen bu yöntem EEG sinyallerindeki küçük bölümlerin zaman içindeki ilişkisini tahmin ederek öğreniyor. İşte alınan yeni patentin detayları...

Apple, Beyin Dalgalarını Analiz Eden Yeni Bir Yöntem Üzerinde Çalışıyor!

Çalışmanın dikkat çeken kısmı, kullanılan veri setlerinden birinin “ear-EEG” olması. Bu sistem, kulak içinden beyin dalgalarını ölçebilen küçük elektrotlar kullanıyor. Apple’ın bunu seçmesi, tek başına AirPods’u işaret etmese de gözleri doğal olarak oraya çeviriyor. Apple’ın 2023 yılında aldığı bir patent ise bu ihtimali güçlendiriyor.

Patentte AirPods benzeri bir kulaklıkla beyin sinyallerinin ölçülebileceği, farklı kulak şekillerine uyum sağlamak için birden fazla elektrotun kullanılabileceği ve algılanan sinyallerin yazılım tarafından birleştirilebileceği anlatılıyor. Patent ayrıca bu verilerin uyku takibi veya bazı sağlık göstergeleri için kullanılabileceğini söylüyor.

Yeni çalışma doğrudan AirPods’tan bahsetmiyor. Patent de her zaman ürüne dönüşmek zorunda değil. Ancak Apple’ın hem ear-EEG verileriyle model eğitmesi hem de kulaklık tabanlı EEG ölçümü üzerine patent almış olması bu alanda bir hazırlık yapıldığını düşündürüyor.

Şimdilik net olan tek şey Apple’ın beyin sinyallerinin daha kolay işlenmesi için yeni yöntemler geliştirdiği. Bu çalışmaların gelecekte AirPods’un sağlık özelliklerine dönüşüp dönüşmeyeceği ise şirketin kararına bağlı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...