iPhone 17'den Feyz Almış: Samsung Galaxy A37 ve A57 Özellikleri Belli Oldu!
Samsung'un merakla beklenen akıllı telefonları A37 ve A57'nin teknik özellikleri belli oldu. İşte Samsung'un bütçe dostu telefonları hakkında tüm bilinenler..
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy A37 ve A57 Exynos 1480 ve 1680 işlemcilere sahip olacak.
- Cihazların her ikisinde de 45 W hızlı şarj 50 Megapiksel ana ve 12 Megapiksel selfie kamerası ortak olarak bulunacak.
- Cihazların 2026 yılı Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.
Yenilenen tasarımı ile iPhone 17'den feyz almış gibi gözüken Samsung Galaxy A37 ve A57 modelleri piyasada merakla bekleniyor. Bu kapsamda cihazlarla ilgili pek çok farklı sızıntı bilgi gündeme geldi. Ancak bu kez direkt olarak cihazların özellikleri sızdırıldı. Peki yeni Samsung Galaxy A37 ve A57 teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
Samsung Galaxy A37 ve A57 Teknik Özellikleri Sızdırıldı!
Tasarımı ile pek çok kullanıcının dikkatini çeken yeni Galaxy A37 ve A57 teknik özellikler bakımından da tüketicileri mutlu ediyor. Ekran tarafından her iki telefonun da 6,7 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanacağı bildiriliyor.
Arka tarafa geldiğimizde ise bizleri cam bir kapak, çerçevede ise metal bir yapı karşılayacak. Cihazların toz ve su dayanıklılığı tarafında ise IP68 sertifikasının A serisine de gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere daha önceki serilerde herhangi bir sertifikasyon bulunmuyordu ancak cihazların dayanıklı olduğu iddia ediliyordu.
Gelen bilgilere göre iki model arasındaki en büyük farkı performans tarafı belirleyecek. Zira Galaxy A57, Samsung’un yeni nesil Exynos 1680 işlemcisiyle gelecek ve isteğe bağlı olarak 12 GB RAM seçeneği sunacak. Bu kombinasyon A57’yi orta segmentten amiral gemisi seviyesine yaklaştırıyor.
Galaxy A37 ise günlük kullanımı hedefleyen daha dengeli bir model olacak ve Exynos 1480 ve 8 GB RAM kombinasyonuyla satışa çıkacak. Bu fark iki cihazın fiyatlandırmasını da belirgin şekilde ayıracak. Kamera tarafında ise cihazların donanımlarının aynı olması bekleniyor. Arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera, ön tarafta 12 Megapiksel bir selfie kamerası olması bekleniyor.
Cihazların her ikisi de 45 W hızlı şarj özelliğini desteklerken 5 bin mAh bataryaya sahip olacak. Cihazların fiyatları henüz belli değil ancak giriş seviyesi cihazlar ile benzer olması bekleniyor. Peki siz Samsung Galaxy A37 ve A57 teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...