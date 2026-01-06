Apple, Türkiye'den Satın Alamayacağınız Özel AirPods Pro 3 Sürümünü Tanıttı

AirPods Pro 3'ün Türkiye'de satın alamayacağınız özel bir sürümü olduğunu biliyor muydunuz? Apple, 17 Şubat 2026'da kutlanacak At Yılı şerefine AirPods Pro 3'ün sınırlı üretim "At Yılı" versiyonunu sessizce piyasaya sürdü. Sadece bazı Asya ülkelerinde satışa çıkan bu özel model, teknik bir güncellemeden çok estetik farklılıklar barındırıyor.

Apple'dan At Yılına Özel AirPods Pro 3

Apple, Asya'da oldukça popüler olan 12 Hayvanlı Takvim'e özel yeni bir AirPods sürümü tanıttı. Şirket, 17 Şubat'ta başlayacak At Yılı için AirPods Pro 3'ün üzerinde gümüş renkli at emojisi bulunan özel bir sürümünü piyasaya sürdü.

AirPods Pro 3'ün At Yılı özel versiyonu Eylül 2025'te tanıtılan standart ürüm ile ile birebir aynı teknik özelliklere sahip. Bu nedenle ülkemizdeki kullanıcıların kaçırdığı bir şey olduğunu söylemek pek de mümkün değil.

Söz konusu ürün, şu anda sadece Çin, Hong Kong, Tayvan, Malezya ve Singapur'da satılıyor. Sınırlı sayıdaki bu özel sürüm, 8 Ocak'tan itibaren kullanıcılara teslim edilmeye başlanacak. Özel sürüm AirPods Pro 3, kozmetik değişikliklere rağmen standart sürümle aynı fiyat etiketine sahip olacak.

Eğer bir kolakeisyoncu değilseniz, AirPods Pro 3'ün At Yılı özel sürümünde çok da size göre bir şey yok. Yine de AirPods'unuzu özelleştirmek isterseniz bunu birebir aynısı olmasa da burada da yapabilirsiniz.

Apple, kendi sitesinden alınan her ürüne ücretsiz laze baskı ekleme imknaı tanıyor. Bu sayede hiçbir ek ücret ödemeden aldığınız ürüne emoji ya da kısa yazılar ekleyebilirsiniz. Yine de At Yılı'na özel bir sürüme sahip olmam lazım diyorsanız, Çin'den hızlıca bir tanıdık bulmanızda fayda var.