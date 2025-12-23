Apple Köşeye Sıkıştı: iPhone'lar Artık Samsung'a Emanet

Apple ve Samsung, iPhone 18 üretimi için el sıkıştı. Mevcut tedarikçilerini yapay zeka şirketlerinin artan ihtiyaçlarına kaptıran Apple, en büyük rakibine ürettiği her telefon için para ödeyecek. Üretilen iPhone'ların yaklaşık yüzde 70'ine Samsung marka RAM'ler güç verecek.

Samsung, iPhone'ların Yüzde 70'i için RAM Üretecek

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, tedarik zincirinde beklenmedik sorunlar yaratmaya devam ediyor. Öyle ki Apple gibi dev şirketler bile SK Hynix ve Micron gibi yıllardır iş birliği yaptığı tedarikçilerle RAM üretimi için anlaşma yapmakta zorlanıyor.

Bunun en büyük nedeni ise Apple'ın üretim hacmi. Şirket yılda yaklaşık 250 milyon iPhone üretiyor. SK Hynix gibi üreticilerin aynı anda hem yapay zeka veri merkezleri için HBM bellek hem de Apple'ın ihtiyaç duyduğu hacimde LPDDR RAM üretmesi teknik olarak mümkün değil.

Sonuç olarak, yılda 200 milyonun üzerinde cihaz için üretim yapabilecek kapasite ve altyapıya sahip tek firma Samsung kalıyor. Bu doğrultuda iki şirket arasında yeni bir anlaşma imzalandı bile.

Anlaşmaya göre Samsung, iPhone'lardaki LPDDR RAM ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'lik bir kısmını karşılayacak. Kalan yüzde 30 ise SK Hynix ve Micron tarafından tedarik edilecek. Üstelik bu anlaşma sadece iPhone 18 için değil.

Samsung, iPhone 17 için de Apple'a LPDDR5X RAM tedarik etmeye başladı. Bu da demek oluyor ki satın aldığınız her iPhone 17 ve iPhone 18 için ödediğiniz paranın bir kısmı Samsung'a gidiyor. Üstelik bu küçük bir meblağ değil.

Samsung'un ürettiği 12 GB LPDDR5X RAM fiyatları yıl başında birim başına 30 dolar seviyesindeyken şu an 70 dolara kadar çıkmış durumda. Apple'ın bu RAM'leri ne kadara tedarik ettiği bilinmiyor.

Ancak Samsung'un zorlu piyasa şartlarında en büyük rakibine çok da indirim yapmayacağını varsaymak yanlış olmak. Özellikle şirketin RAM üretiminde rakiplerinin önünde olduğunu ve yüzde 25 daha tasarruflu ürünler ürettiğini göz önünde bulundurursak.

Belirtmekte fayda var ki bu tür anlaşmalar yeni değil. Samsung halihazırda Apple'ın katlanabilir iPhone'ları için de ekran üretimi yapıyor ve şirketin diğer rakipleriyle de benzer anlaşmaları var. Buradaki tek yenilik ise piyasa şartlarının muhtemel bir iPhone zammı ile sonuçlanma ihtimali.