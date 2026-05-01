Galaxy S27 Ultra, iPhone'lardaki Özelliği Kullanmak İçin Bir Kamerasını Feda Edecek!

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S27 Ultra'yla ilgili beklenmedik bir detay ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon selefinden daha az sayıda kamerayla gelecek. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ultra Selefinden Daha Az Kamerayla Gelecek

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S27 serisiyle ilgili potansiyel bir tasarım değişikliği olacağına dair bir rapor ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Güney Koreli firma Qi2 teknolojisini doğrudan telefonlara entegre etmek için özellikle arka panelde bazı değişiklikler yapacağı söylenmişti.

Qi2, manyetik hizalama özelliğine sahip yeni nesil bir kablosuz şarj standardı diyebiliriz. Bu özellik sayesinde akıllı telefonların kasasına yerleştirilen manyetik halka aksesuarların ve şarj cihazlarının otomatik olarak doğru konuma oturmasını sağlıyor.

Bunu biraz daha açarsak Galaxy S26 serisi teknik olarak Qi2 kablosuz şarj özelliğini destekliyor. Fakat burada kritik bir detay var. Zira Qi2 standardının en büyük gerekliliklerinden birisi olan manyetik hizalama halkası telefonların gövdesine entegre değil. Yani bu özellikten tam anlamıyla faydalanmak için özel kılıflar kullanmanız gerekiyor.

Tabii bu özellik özel kılıflar olmadan da kullanılabiliyor. Fakat bu sefer Qi2 aksesuarları telefona manyetik olarak yapışamıyor. Yani düzgün bir kullanıcı deneyimi elde etmek pek de mümkün olmuyor.

Bu nedenle Samsung Galaxy S27 serisinde manyetik hizalama halkasını doğrudan telefonların içine entegre etmek istiyor. Ancak bunun için bazı alanlarda fedakarlık yapılması söz konusu.

Son raporlar ise markanın manyetik hizalama halkasını doğrudan gövdeye entegre edebilmek için Galaxy S27 Ultra'da 3x zoom destekli telefoto kamerasını kaldıracağını iddia ediyor. Yani son söylentiler doğruysa şirket Qi2 teknolojisi için yeni modelde bir kamerayı feda edecek.

Manyetik Hizalama Halkası Hangi Telefonlarda Kullanılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung'un Galaxy S26 serisi Qi2 teknolojisini desteklese de gövdesinde doğrudan manyetik hizalama halkasının bulunmaması nedeniyle Apple gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Apple'ın bu alanda bir adım öne çıktığını söylemek mümkün. Şirket bu kapsamda iPhone 12 sonrası tüm iPhone'larda yerleşik olarak manyetik hizalama halkasına yer veriyor. Öte yandan Google Pixel 10 serisinde de benzer şekilde bu özellik bulunuyor.,

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung’dan şu ana dek Galaxy S27 serisinin tanıtımıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Zira henüz bu açıklama için fazlasıyla erken olduğunu belirtelim. Ancak markanın amiral gemisi telefonlarını genellikle şubatta tanıttığını biliyoruz. Yani bir son dakika değişikliği olmazsa Galaxy S27 serisinin 2027’nin şubat ayında vitrine çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Ultra için ortaya atılan bu iddia beni çok şaşırtmadı. Markanın amiral gemisi telefonları söz konusu Qi2 teknolojisini desteklese de tam verim alabilmek için manyetik kılıf kullanma zorunluluğu rahatsız edici olabiliyordu. Bu yüzden Güney Koreli şirketin muhtemelen bir kameradan feragat ederek arka tarafa manyetik hizalama halkası eklemesi yüksek ihtimal diyebilirim.