8500 mAh Bataryalı Huawei Telefon Yolda! Renk Seçenekleri Belli Oldu

Huawei, Nova 15 serisinin arasına katılacak yeni model Nova 15 Max'i tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta bu yeni akıllı telefonun bazı kritik özelliklerini şimdiden doğruladı. Görünüşe bakılacak olursa yeni telefon büyük bir batarya ile birlikte piyasaya sürülecek. Ayrıca son derece şık üç renk seçeneği sunulacak.

Huawei Nova 15 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 4000 nit maksimum

Yenileme Hızı: 120Hz

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Renk Seçenekleri: Mavi, beyaz ve siyah

Huawei Nova 15 Max'te Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Nova 15 Max, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde akıllı telefonu şarj etmeden günlerce kullanmak mümkün hâle gelecek. Özellikle çok yoğun güç tüketen uygulamalar kullanmayıp daha çok sosyal medyaya göz atanlar, 2 günü bile görebilir.

Huawei Nova 15 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu akıllı telefonun Huawei Enjoy 90 Pro Max'in yeniden markalanmış sürümü olduğu yönündeki iddiaları göz önünde bulunduracak olursak (ki gerek tasarımı gerek paylaşılan özellikleri ile bu ihtimal epey güçleniyor) ön tarafta da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın bulunması muhtemel.

Huawei Nova 15 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın ekran özellikleri henüz netleştirilmedi fakat Enjoy 90 Pro Max, 6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1272 x 2752 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Büyük bir olasılıkla Nova 15 Max'te de aynı özellikler olacak. Eğer değişiklik olmazsa OLED ekran sayesinde canlı görüntüler elde ederken 120Hz yenileme hızı sayesinde animasyonların epey akıcı hissiyat uyandırdığı fark edilebilir. Öte yandan yüksek parlaklık değeri sayesinde de güneş ışığı altında bile kullanılabilir.

Huawei Nova 15 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Nova 15 Max'in 7 Mayıs'ta Tayland'da düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Bu arada Huawei Nova 15 serisinin geriye kalan modelleri Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra Aralık 2025 tarihinde tanıtılmıştı.

Huawei Nova 15 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 15 serisi henüz Türkiye'de satışa sunulmadı ancak serinin önceki çoğu modeli Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı telefonun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Tabii, markanın henüz açıklamada bulunmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 15 Max'in tasarımını oldukça beğendim. Bir akıllı telefon satın almadan önce batarya kapasitesine çok dikkat eden birisi olarak cihazın bu konuda da beklentileri karşılayacağını görüyorum. Tabii, OLED ekranla birlikte geleceğini de göz ardı etmemek gerek. Bu da canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmek için önemli bir avantaj sağlayacaktır.