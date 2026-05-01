iQOO'nun Büyük Bataryalı Telefonu Globale Geliyor! 165Hz Ekranı Var

iQOO'nun mart ayında Çin'de kullanıcılara sunduğu Z11 global yolunda. Akıllı telefonun global sürümü kısa bir süre önce performans testlerine göründü. Bu sayede cihazın bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu. İşte merak edilen detaylar!

iQOO Z11 Geekbench Skoru Kaç?

iQOO Z11 kısa süre önce I2512 model numarasıyla Geekbench veritabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.214 ve çok çekirdekli testlerden ise 3.091 puan almayı başardı. Bu sayede bazı özellikleri belli oldu.

iQOO Z11’in Çin ve global versiyonları arasında önemli bir fark söz konusu. Çin sürümünde MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi tercih edilirken, performans testlerinde de görüldüğü üzere global modelde Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti yer alacak.

Burada bir karşılaştırma yaparsak akıllı telefonun Çin sürümü Geekbench’te tek çekirdekte 1.717, çok çekirdekte ise 6.795 puan almıştı. Bu da en azından kâğıt üzerinde global sürümün daha düşük performans sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

Şu an için Çin ve global modeller arasında başka hangi özelliklerin farklılık göstereceğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak işlemci dışında diğer teknik özelliklerin aynı olması bekleniyor.

iQOO Z11 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5x

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP (f/1.79)

Derinlik Kamerası: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Batarya: 9.020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Origin OS 6

Çift SIM: Destekliyor.

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Boyutlar: 163,72 x 76,17 x 8,25 mm

Ağırlık: 216,5 gram

iQOO Z11 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO Z11'de 6,83 inçlik 165Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Dahası, 5.000 nit parlaklığı destekleyeceğini söylemek mümkün.

165Hz yenileme hızları menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim sunacak. Öte yandan AMOLED ekranı da siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek.

iQOO Z10'da 6,77 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızını ve 1080 x 2392 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir panel tercih edilmişti. Yani yeni modelin ekran boyutları, çözünürlük ve yenileme hızlarında daha iyi bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

iQOO Z11 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisine yer verilecek. Bu donanım halihazırda POCO M8 Pro 5G ve Nothing Phone 4a gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Yani orta segment bir işlemci diyebiliriz.

Donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha üst düzey bir performans sunacağı ve aynı zamanda daha az ısınacağı şeklinde yorumlanabilir.

Oyun performansına baktığımızda Fortnite’ı 40-50 FPS aralığında çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar güçlü olmasa da mobil pazardaki çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynatabilecek bir performans sunuyor.

iQOO Z11 Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik kamerasından oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Bir önceki modeldeyse 50 megapiksellik bir ana ve 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyordu. Yani yeni modelde özellikle ön kamerada bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

iQOO Z11 Bataryası Nasıl Olacak?

Ürünün en çok dikkat çeken özelliği bataryası olacak diyebiliriz. Zira modelde 90W hızlarında şarj olabilen 9.020 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Bir önceki modelde aynı şarj hızını destekleyen 7.300 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Yani yeni model selefine göre daha uzun şarj süreleri sunacak.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in globale geliş tarihi şu an için belli değil. Fakat ürünün performans testlerine girmesi ve ardından SDPPI gibi önemli sertifikalar alması tanıtımın yaklaştığını gösteriyor diyebiliriz. Kısacası cihazın muhtemelen yaz aylarında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı üzere modelin Çin versiyonu 2299 yuanlık (15.223 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Bu kapsamda global sürümün muhtemelen 400 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 36.000 TL seviyelerine denk geliyor.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef iQOO'nun telefonlarını burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO Z11'in çok yüksek ihtimal Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Global iQOO Z11’in işlemci gibi bazı detaylarda Çin versiyonuna kıyasla daha düşük özellikler sunacak olması açıkçası biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Geekbench gibi testlerin akıllı telefonların gerçek performansını tam anlamıyla yansıtmadığını söyleyebilirim. Markalar bu testlere soktukları prototiplerin işlemcilerinde genellikle daha düşük frekans hızlarını tercih ediyor. Yani model çok yüksek ihtimalle kullanıcıları üzmeyecek bir performans sunacak diyebilirim.