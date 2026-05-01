Xiaomi'den Yeni Akıllı Bileklik Geliyor! Sağlık Takibi Kolaylaşacak

Xiaomi, yeni bir akıllı bileklik tanıtmaya hazırlanıyor. Smart Band 10 Pro olarak adlandırılacak olan cihazın tanıtım tarihinin yanı sıra hangi renk seçeneklerine sahip olacağı, ağırlığının ne kadar olacağı ve benzeri ayrıntılar da açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bu detaylar, yeni akıllı bileklikten neler beklenebileceğine dair fikir de sağladı.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Mayıs 2026'da tanıtılacağı iddia edildi. Bu tanıtımla birlikte akıllı bilekliğin merak edilen bütün özellikleri açıklığa kavuşacak. Ayrıca fiyat gibi ayrıntılar da netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse Xiaomi Smart Band 9 Pro, 2024 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Smart Band 9 Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı bilekliğin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, şimdiye kadar bu konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini de ayrıyeten not düşelim.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun şu an krem rengi versiyonu Türkiye'de 3 bin 249 TL'ye satılıyor. Pembe altın sürümü 3 bin 349 TL, ay ışığı grisi ve obsidyen siyahı sürümleri ise 3 bin 699 TL fiyat etiketine sahip. Yeni akıllı bilekliğin donanım tarafında Smart Band 9 Pro'ya göre daha gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor. Bunları göz önüne alacak olursak yeni akıllı bileklik modeli Smart Band 10 Pro'nun da başlangıç fiyatının 5 bin TL olabileceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ağırlık: Normal sürüm 40 gramın altında, seramik sürüm 50 gramın altında

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, pembe, gümüş, turuncu (ve dahası)

Siyah, beyaz, pembe, gümüş, turuncu (ve dahası) Pil Ömrü: En az 21 güne kadar

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 60Hz

Sağlık: Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi izleme, gelişmiş uyku takibi

Spor Modu: 150+

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi izleme, gelişmiş uyku takibi Spor Modu: 150+

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Smart Band 9 Pro ise 21 güne kadar pil ömrü sunan akıllı bileklik olarak piyasaya sürülmüştü. Ağırlığı ise sadece 24,5 gramdı. Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun ise normal sürümünün 40 gramın altında, seramik sürümün ise 50 gramın altında olduğu iddia edildi. Bu ağırlık artışının önemli sebeplerinden birinin de batarya tarafında önemli bir iyileştirme yapılması olabilir. Bu da bize daha uzun pil ömrü olarak geri dönebilir.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Sağlık ve Spor Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun sağlık tarafında büyük ölçüde bir önceki modele bağlı kalması muhtemel. Hatırlayacak olursanız Smart Band 9 Pro, gelişmiş uyku takibi, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini izleme ve 150'den fazla spor modu sunuyor. Bu özellikler artık standart hâle geldiği için Smart Band 10 Pro'da yer almalarına kesin gözüyle bakılabilir. Tabii, önceki modele göre çok daha gelişmiş sensörler olacaktır. Bu da bize daha doğru sonuçlar verebileceği anlamına geliyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi Smart Band 9 Pro, 60Hz yenileme hızı sunan 1,74 inçlik AMOLED ekranla birlikte piyasaya sürülmüştü. Büyük bir olasılıkla canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmemizi sağlayan AMOLED ekran, bu modelde de yer almaya devam edecek ancak ekran boyutunda biraz artış olabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun günlük yaşamı epey kolaylaştıracak bir akıllı bileklik olacağını düşünüyorum. Henüz tüm özellikleri açıklığa kavuşmadığı için giyilebilir cihaz pazarında nasıl bir yere sahip olacağı konusunda yorum yapmak zor fakat önceki modeli göz önünde bulundurarak bu yeni modelden yana beklentilerimin epey yüksek olduğunu söyleyebilirim.