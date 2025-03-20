Kullanıcılar Umudu Kesti: Apple Siri'nin Verdiği Cevaplar Sabır Sınıyor

Apple'ın sesli asistanı Siri, ilk kez 2011 yılında iPhone 4S ile hayatımıza girmişti. Aradan geçen 14 yılın ardından bile halen en basit sorulara tatmin edici cevaplar verememesi kullanıcıları çileden çıkarıyor. Daring Fireball'dan John Gruber da bu sorunu gündeme taşıyarak, Siri'nin gerçekten işlevsel bir asistan olmaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

Diğer yapay zeka asistanları alıp başını gitmişken Siri neden bu kadar geride kalıyor?

"Siri, Hangi Aydayız?" Sorusu Bile Fazla Geldi

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı Siri'ye "Şu an hangi aydayız?" diye sordu. Siri ise bu soruyu anlayamadığını söyleyince kullanıcı ekran görüntüsü alıp Reddit'te paylaştı.

iPhone kullanıcıları böyle "cevaplara" yıllardır alışkın zaten, bu hayal kırıklığı ile yaşamaya devam ediyorlar. Kullanıcılar konuyu Reddit'te paylaşmaya başladığında başka kullanıcılar da Siri'nin başka basit sorulara saçma sapan yanıtlar verdiğini dile getirdiler.

Apple, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen WWDC etkinliğinde daha gelişmiş ve kişiselleştirme imkanı sunan Siri asistanını duyurmuştu, ancak sonradan bu projeyi ertelediğini duyurdu. Siri'yi geliştiren mühendisler bile bu projenin imkansız olduğunu savunuyor ve iptal edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Apple Yapay Zekadan Yararlanamadı

Mevcut Siri halen temel işlevleri bile doğru düzgün yapamıyor. Google Asistan ve Alexa gibi rakiplerin fazlasıyla gerisinde kaldı. Bu rakipler özellikle yapay zeka entegrasyonunu başarıyla kullanmaları ile öne çıkıyorlar.

Kullanıcılara göre Apple, yeni özellikler eklemek yerine öncelikle Siri'nin mevcut temel yeteneklerini geliştirmeli. Basit sorulara bile cevap veremeyen bir yapay zekanın, gelecekte nasıl daha karmaşık işlemleri yerine getireceğini merak ediyorlar. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım.