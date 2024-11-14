Sıra Akıllı Ev Aletlerine Geldi: Apple, Yapay Zekayı Akıllı Evlerle Birleştiriyor

Apple, yapay zeka, akıllı ev entegrasyonu ve çeşitli uygulamaları bir araya getiren yeni bir ürün kategorisinde bir cihazı Mart ayında duyurmayı planlıyor.

Kod adı J490 olan bu cihazın, altı inçlik bir ekran, bir kamera, şarj edilebilir bir pil ve dahili hoparlörler içereceği bildirildi. Cihaz duvara monte edilebileceği gibi bir yüzeye de yerleştirilebilecek.

Robotik Kollu Versiyonu da Var

Bu yeni cihaz, Siri, Apple Intelligence ve dokunmatik bir arayüze sahip olacak. İlerleyen dönemde ekranın hareket etmesini sağlayacak robotik bir kol eklenecek bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Cihaz kullanıcılara ev aletlerini kontrol etme, Siri ile etkileşim kurma, FaceTime görüşmeleri yapma, internette gezinme, haber güncellemelerini dinleme, müzik çalma, takvim bilgilerini görüntüleme, fotoğrafları sergileme ve güvenlik kamerası görüntülerini izleme gibi pek çok işlev sunacak.

Apple'ın Rakipleri Dişli

Bu yeni cihazla birlikte kısmen yeni bir pazarda boy gösterecek olan Apple'ın rakibi Amazon ve Google. Amazon'a ait Echo Show ve Echo Hub ile Google'ın Nest Hub cihazlarıyla rekabet edecek.

Yalnızca ekranlı versiyonunun bu cihazlarla benzer bir fiyat aralığında olacağı, robotik kollu versiyonun ise 1.000 dolara kadar çıkabileceği söyleniyor.

Tahmini Çıkış Yılı 2025

Eylül ayında Apple’ın, iPad, Apple TV ve HomePod’un yeteneklerini bir araya getiren yeni bir akıllı ev cihazını 2025 ilkbaharında tanıtmayı planladığı bildirilmişti. Bu cihaza J490 kod adı verilmiş ve "HomeAccessory" olarak adlandırılmıştı, ancak pazara sunulurken başka bir isimle tanıtılması muhtemel.