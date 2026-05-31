Apple'dan Akıllı Gözlük Geliyor! Sağlık Asistanınız Olacak

Apple, giyilebilir cihaz pazarında önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bir akıllı gözlük üzerinde çalışan şirket, sadece hâlihazırdaki rakiplere karşı başarı elde etmeyi değil, numaralı ve numarasız gözlüklere de bir alternatif sunmayı da planlıyor. Son yaşanan gelişme ile öne çıkan bazı özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Apple'ın akıllı gözlüğü, Apple Intelligence destekli olacak. Kullanıcılar etrafında baktığı nesneler, yazılar ve çok daha fazlası hakkında Siri'ye soru yöneltebilecek. Yapay zeka ise kullanıcının o an neye bakıldığını algılayacak ve bilgi sunacak, çeviri yapacak ya da yol tarifi sağlayacak. Kısacası akıllı gözlüğün sahibi ne isterse o konuda yardımcı olacak.

Cihaz, eskiden olduğu gibi sadece belirli komutları anlayan ve yerine getiren asistan bulunmayacak. Bunun yerine düzgün bir akışı olmayan istek ve talimatları anlayacak ve ihtiyaç duyulan bilgileri sunacak. Cihazın öne çıkan diğer bir özelliği ise sağlık takibi olacak. Gözlük takılı olduğu süre zarfında sürekli veri toplayacak. Cihazda yer alacak sensörler sayesinde kullanıcı aktivitelerini izleyecek.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın akıllı gözlüğünü ilk başta 2026 yılının sonunda tanıtarak kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyordu fakat yaşanan gecikme ile cihazın çıkışı ertelendi. Teknoloji devi, şu anda bu akıllı gözlüğü 2027 yılının sonunda tanıtmayı planlıyor. 2028 yılının başında ise piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Apple'ın Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Şirketin akıllı gözlük ile ilgili oldukça büyük planları bulunuyor. Şirket, şimdiye kadar hemen hemen her akıllı saat ve kulaklık gibi giyilebilir cihazını Türkiye'de satışa sundu. Dolayısıyla akıllı gözlük modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmasının son derece yüksek bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün.

Apple'ın Akıllı Gözlüğünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Büyük bir merakla beklenen akıllı gözlük için 200 dolar (9 bin 170 TL) ile 500 dolar (22 bin 926 TL) arasında bir fiyat etiketi belirlenmesi planlanıyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler de dahil olacaktır. Bu da 33 bin 500 TL ile 36 bin TL arası bir fiyata işaret ediyor. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı fiyatla sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Aslına bakacak olursanız Meta, akıllı gözlük pazarına oldukça uzun bir zaman önce girdi. Ray-Ban ortaklığı ile oldukça geniş bir kitleye ulaştı. Dolayısıyla şu an akıllı gözlük pazarında öncü konumda. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki Apple'ın çok büyük bir ekosistemi bulunuyor. Dolayısıyla kullanıcıların karşısına son derece işlevsel bir cihaz olarak çıkacak.

Diğer yandan ortaya çıkan bilgilere göre akıllı gözlük oldukça etkileyici bir özellik yelpazesine sahip olacak. Meta şu an kamera gibi özelliklere odaklanırken Apple'ın gelişmiş Apple Intelligence entegreli çalışacak akıllı gözlüğü ise kullanıcılar için âdeta bir asistan hâline gelecek. Özellikle sağlık tarafındaki avantajlarının da cihazın büyük rağbet görmesini sağlayacağı kanaatindeyim.