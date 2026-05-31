Samsung'dan Türkiye'de Çok Satan Tablete One UI 8.5 Sürprizi!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya devam ediyor. Şirket, şimdiye kadar akıllı telefon tarafında Galaxy S26, S25, S24 ve S23 serilerini en yeni arayüz yazılımına yükseltti. Öte yandan tablet tarafında da çalışmalarını sürdüren firma, Galaxy Tab S11 ve Tab S10 serisini güncelledikten sonra şimdi de uygun fiyatlı bir tablet modeli için One UI 8.5 müjdesi verdi.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite, One UI 8.5 Güncellemesi Aldı mı?

Gelen bilgilere göre Samsung'un giriş ve orta segmentte konumlandırdığı Galaxy Tab S10 Lite modeli için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi küresel olarak dağıtıma çıktı. Güncelleme süreci ilk olarak geçtiğimiz günlerde şirketin ana vatanı Güney Kore'de başlamıştı. Samsung, şimdi ise yeni sürümü dünya genelindeki kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

Küresel dağıtımın başlamasıyla birlikte One UI 8.5 güncellemesi Türkiye'deki Galaxy Tab S10 Lite kullanıcılarına da ulaşmaya başladı. Yeni sürümün birkaç gün içerisinde tüm uygun cihazlara kademeli olarak sunulması bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Samsung Galaxy Tab S10 Lite için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesinin yaklaşık 4 GB boyutunda olduğu belirtiliyor. Bu nedenle güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli depolama alanı bulunduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer cihazınızda yeterli boş alan yoksa kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak, gereksiz dosyaları silerek veya fotoğraf ve videolarınızı bulut depolamaya taşıyarak ek alan oluşturabilirsiniz.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Yazılım Güncellemesi bölümüne ulaşın. Güncellemeleri Denetle butonuna dokunun. Yeni bir sürüm varsa indirme butonu belirecektir. Bu butona basarak güncellemeyi indirebilir ve sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite sahibiyseniz ve güncelleme cihazınıza ulaştıysa genellikle bir bildirim alırsınız. Ancak bildirim gelmesini beklemeden güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeniz de mümkün. Bunun için öncelikle Ayarlar uygulamasını açmanız gerekiyor.

Ardından Yazılım Güncellemesi bölümüne girerek Güncellemeleri Denetle butonuna dokunun. Cihazınız için yayınlanan yeni bir sürüm varsa indirme seçeneği gösterilecektir. Bu senaryoda İndir butonuna dokunarak güncellemeyi cihazınıza yükleyebilir ve kurulum işlemini başlatabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung, Galaxy Tab S10 Lite için 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği sunacağını açıklamıştı. Tablet, Ağustos 2025'te Android 15 tabanlı One UI 7 ile piyasaya sürüldü. Cihaz daha sonra Ekim 2025'te Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini aldı. Mayıs 2026 itibarıyla da One UI 8.5'e kavuştu.

Şirketin verdiği güncelleme sözü doğrultusunda Galaxy Tab S10 Lite'ın Android 22 sürümüne kadar yükseltilmesi bekleniyor. Elbette bu sırada yalnızca Android sürümü güncellenmeyecek. Samsung'un arayüz yazılımı da yeni sürümlerle birlikte gelişmeye devam edecek.

Editörün Yorumu

Samsung’un en güncel yazılımını yalnızca amiral gemisi mobil cihazlarla sınırlı tutmayıp daha uygun fiyatlı modellere de sunması kullanıcılar açısından güzel bir gelişme. Samsung Galaxy Tab S10 Lite ise Türkiye’de yaklaşık 13 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu da cihazı bütçe dostu tabletler arasında öne çıkarıyor.