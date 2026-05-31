Avrupa'dan Microsoft'a Tatsız Sürpriz! Gelirini Epey Düşürebilir

Ofis yazılım paketleri söz konusu olduğunda akıllara oldukça uzun bir zamandır Microsoft'un ofis yazılım paketi Microsoft 365 geliyor. Elbette ki LibreOffice gibi alternatifler yayınlandı fakat Word, Excel ve PowerPoint gibi programları geçebilen henüz bir paket olmadı. Avrupa'dan gelen EuroOffice hamlesi ise bu durumu tersine çevirme potansiyeli taşıyor.

Ofis Yazılım Paketi Nedir?

Ofis yazılım paketi hem öğrencilerin hem ofis çalışanlarının işlerini geleneksel yöntemlere kıyasla daha verimli şekilde gerçekleştirmesine imkân sunan yazılımlardan oluşan bir paket. Bunların içinde yazı yazma ve düzenleme, elektronik tablo oluşturma ve çeşitli formüllerle otomatik hesaplamalarda bulunma, sunum hazırlama ve veri yönetimi gibi farklı işlevleri yerine getiren yazılımlar yer alıyor.

Microsoft 365 Neler Sunuyor?

Microsoft 365 hem kurumsal hem kişisel kullanıma uygun olarak geliştirilen birçok yazılımdan oluşuyor. Geçmişte Microsoft Office olarak da bilinen bu hizmet, belge oluşturma ve düzenleme için Word, elektronik tablo oluşturma için Excel, sunum hazırlama için PowerPoint, e-postaları yönetme için Outlook, not alma için OneNote, veri tabanı oluşturma ve yönetme için Access içeriyor ancak bunlarla sınırlı kalmıyor.

Teknoloji devinin ofis yazılım paketi, toplantılar ve ekip çalışmaları için Teams, anket oluşturma için Forms, planlama için Planner, randevu yönetimi için Bookings, bulut depolama için OneDrive, içerik yönetimi için SharePoint ve dahasını barındırıyor. Öte yandan son birkaç yıl içinde video düzenlemeye olanak tanıyan Clipchamp ve yapay zeka destekli asistan Copilot gibi eklemeler de yapılmış durumda.

EuroOffice, Microsoft 365'e Nasıl Bir Rakip Olacak?

EuroOffice, IONOS, Eurostack, Nextcloud ve XWiki gibi Avrupa merkezli şirket ve toplulukların bir araya gelerek geliştirdiği bir ofis yazılım paketi olarak piyasaya sürülecek. Hem Microsoft 365 hem Google'ın çevrim içi ofis uygulamalarına doğrudan rakip olacak. Hatta kolay bir geçiş sağlamak adına Microsoft 365 arayüzüne benzer bir arayüz hazırlandı.

Bu girişimin arkasındaki kuruluş ve topluluklar, kullanıcıların ABD merkezli şirketlerin hizmetlerine olan bağlılığı azaltmayı amaçlıyor. Hem Avrupa yasalarına uygun hem bağımsız bir alternatif olarak piyasaya sürülecek. Öncelikli hedef kitlesini ise tahmin edilebileceği üzere kamu kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenler, işletmeler oluşturacak ki bu kitle şu an Microsoft'un gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Avrupa Neden ABD'ye Alternatif Üretmek İstiyor?

Avrupa'nın ABD merkezli şirketlerin yazılımlarına alternatif geliştirmesi, tüm sistemlerin Amerika'nın elinde olmasını istememesinden kaynaklanıyor. Şu an bir gerilim söz konusu olmasa da ileride yaşanabilecek olumsuzluklara ve anlaşmazlıklara karşı Avrupa da her alanda bir alternatife sahip olmayı hedefliyor. Görünüşe bakılacak olursa buna kritik öneme sahip verileri de içerebilen Microsoft 365 ve Google'ın çevrim içi ofis uygulamaları da dahil.

Editörün Yorumu

Microsoft 365'in oldukça uzun bir geçmişi bulunuyor. Zengin yazılım yelpazesine sahip olması, onun eksiksiz bir alternatifinin oluşturmasını da oldukça zorlaştırıyor. Örneğin bundan bir iki yıl önce kendi Microsoft Word alternatifimi geliştirdim. Bu yazıyı yazarken bile kendi Word alternatifimi kullanıyorum. Hâlâ birçok eksik özellik olduğunu söyleyebilirim.

Bunu bir de Microsoft 365'in tüm ofis yazılımları için yapmaya çalışsaydım geliştirme süreci muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl daha devam ederdi. EuroOffice'in arkasında azımsanamayacak kadar büyük bir ekip bulunuyor fakat bunun eksiksiz bir ofis yazılım paketi olup olmayacağını 9 Haziran 2026'da piyasaya sürüldüğünde öğreneceğiz.