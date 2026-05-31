Lenovo Güçlü Bilgisayar Tanıttı! NVIDIA Ekran Kartı ve 24 GB RAM'i Var

Lenovo, Legion Blade 7000K'yi tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. 24 GB RAM'e sahip PC ayrıca NVIDIA tarafından geliştirilen bir RTX ekran kartı ile birlikte geliyor.

Lenovo Legion Blade 7000K'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i7-13650HX

Intel Core i7-13650HX Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5060

NVIDIA RTX 5060 RAM: 24 GB

24 GB Depolama: 1 TB SSD

Lenovo Legion Blade 7000K'nin İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Legion Blade 7000K gücünü Intel Core i7-13650HX işlemcisinden alıyor. İşlemcide altı adet performans çekirdeği ve sekiz adet verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda 14 adet çekirdek mevcut. Bu çekirde yapısı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Performans odaklı bir işlemci olan Intel Core i7-13650HX, 10 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 10 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion Blade 7000K'nin Ekran Kartı Nasıl?

Lenovo'nun yeni bilgisayarında NVIDIA RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Blackwell mimarisine sahip olan bu ekran kartları, DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor.

Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu sayede özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor. Dolayısıyla bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Intel Core i7-13650HX ve NVIDIA RTX 5060'ın Oyun Performansı Nasıl?

Lenovo Legion Blade 7000K Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Blade 7000K'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Legion Blade 7000K'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Lenovo Legion Blade 7000K'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion Blade 7000K için 9 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 67 bin 900 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion Blade 7000K'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Blade 7000K'nin oldukça iddialı bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü işlemci ve ekran kartı sayesinde GTA 5'ten Marvel's Spider-Man 2'ye kadar büyük bütçeli oyunlar bile sorunsuz şekilde oynatacaktır. Ekran kartında yer alan DLSS 4, Ray Tracing ve Reflex 2 gibi teknolojiler ise daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor.