Samsung'un 120 Bin TL'lik Katlanabilir Telefonu Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı!

Samsung'un önümüzdeki aylarda yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şirketin bu yıl iki farklı kitap tarzı katlanabilir model duyuracağı iddia ediliyor: Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra. Bu modellerden daha uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy Z Fold 8 ise daha resmî olarak tanıtılmamasına rağmen gerçek hayatta görüntülendi. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8 Gerçekte Nasıl Görünüyor?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy Z Fold 8, Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de bir restoranda görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflardan birinde cihaz bir kılıf içerisindeyken, diğerinde ise bir kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığı görülüyor.

Görüntülerin netliği biraz düşük olsa da cihazın tasarımıyla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıkıyor. Mesela Galaxy Z Fold 8'in önceki Galaxy Z Fold modellerine kıyasla daha geniş ve daha kısa bir gövdeye sahip olduğu görülüyor. Aslında bu tasarım değişikliği uzun süredir çeşitli sızıntılar ve CAD tabanlı görsellerle ortaya çıkmıştı. Şimdi gün yüzüne çıkan görüntüler de söz konusu iddiaları büyük ölçüde doğrulamış oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ana Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit

İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram civarı

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekranı Nasıl Olacak?

İddialara göre Samsung Galaxy Z Fold 8, açıldığında 8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Dynamic AMOLED 2X panel teknolojisini kullanacağı belirtilen bu ekranın 120 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Bu sayede ekran saniyede 120 kez yenilenerek daha akıcı bir kullanım sağlayacak.

Yüksek yenileme hızı yalnızca arayüz geçişleri ve animasyonlarda değil, mobil oyunlarda da önemli bir avantaj sunuyor. Özellikle rekabetçi mobil FPS oyunlarında daha akıcı görüntüler ve daha hızlı tepki süreleri elde edilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte ana ekranın 2.600 nit tepe parlaklığa ulaşması bekleniyor. Bu yüksek parlaklık sayesinde ekranın özellikle güneş ışığı altında çok daha rahat görülebileceğini söyleyebilriiz.

Öte yandan telefonun dış ekranının ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor. Bu panel de 120 Hz yenileme hızı sayesinde tıpkı ana ekran gibi akıcı bir deneyime olanak tanıyacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden güç alması bekleniyor. Samsung cihazlara özel olarak optimize edilen bu yonga seti standart sürüme kıyasla daha yüksek çalışma frekanslarına sahip olacak. Bu da özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalarda ve oyunlarda avantajlar sağlayabilir.

Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlardan Genshin Impact'i ortalama 60 FPS, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 120 FPS seviyelerinde oynayabilmek mümkün olacak. Böylece cihazın popüler mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştırması ve kasma, donma olmadan oynatması bekleniyor.

Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setine 12 GB / 16 GB RAM; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri de eşlik edecek.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Sektör kaynaklarına göre katlanabilir telefon, 10 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasıyla gelecek. Arka tarafta ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kamera yer alacak. Kameraların megapiksel değeri dışında diğer teknik özellikleri henüz bilinmese de model amiral gemisi segmentte yer alacağı için yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmeye olanak tanıması bekleniyor.

200 MP ana kamera, günlük fotoğraf çekimlerinde yüksek detay seviyesi sunacak. 50 MP ultra geniş açılı kamera ise tek kareye daha fazla alan sığdırarak manzara ve kalabalık grup fotoğrafları çekmeye yardımcı olacak. 10 MP telefoto kamera ise optik yakınlaştırma ile uzaktaki nesnelerin net şekilde çekimesini sağlayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Bu batarya sayesinde telefonun sosyal medya, internette gezinme ve video izleme gibi günlük kullanım senaryolarında bir günü rahatlıkla çıkarabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın 45W hızlı şarj desteği sunacağı iddia ediliyor. Bu sayede bataryanın yaklaşık bir saat içerisinde tamamen şarj olabileceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy Z Fold 8, 1.999 dolarlık başlangıç fiyatıyla tüketicilerin karşısına çıkacak. Elbette bu Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olan fiyat etiketi. Türkiye fiyatını düşündüğümüzde ise güncel kur üzerinden hesaplandığında bu rakam yaklaşık 92 bin TL’ye denk geliyor. Türkiye’de akıllı telefonlardan yüzde 104 yani yaklaşık ürünün kendi fiyatı kadar vergi alınması ve döviz kurlarının yüksek olması nedeniyle cihazın 185 bin TL olması beklenebilir.

Ancak Samsung, Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapan üreticiler arasında yer alıyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 8’in Türkiye fiyatının 185 bin TL yerine yaklaşık 120 bin TL seviyelerinde olması daha olası görünüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 22 Temmuz 2026'da, Londra'da gerçekleşecek Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılacağı öne sürülüyor. Yani önümüzde sadece birkaç hafta var.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, daha önce çıkardığı katlanabilir akıllı telefonlarını ülkemizde de piyasaya sürdü. Bu doğrultuda Galaxy Z Fold 8'in de Türkiye'de satılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8’in boyutları gerçekten dikkat çekici görünüyor. Şimdiye kadar uzun bir süre katlanabilir telefon kullanmış biri değilim. Sadece birkaç hafta Samsung Galaxy Z Fold deneyimim olmuştu ve bu cihazda en hoşuma gitmeyen nokta dış taraftaki ikinci ekranın biraz dar olmasıydı. İç ekran da aslında beklediğim kadar geniş değildi. Bu yüzden Samsung’un daha geniş ekranlı bir Galaxy Fold 8 ile karşımıza çıkacak olması güzel bir gelişme.