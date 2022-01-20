Apple, 2021 Akıllı Telefon Pazarında Zirveye Yerleşti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 2021 yılını zirvede kapattı. Araştırma Şirketi Canalys’in açıkladığı rapora göre şirketin 2021’in son üç ayında pazar payı yüzde 22’ye yükseldi.

Apple’ın son çıkardığı iPhone 13 serisi, pazar payını artırmada büyük rol oynarken, bir önceki çeyreğin lideri ise Samsung oldu. Samsung, iPhone 13 serisinin Apple’ı zirveye çıkarmasının ardından gerilerken şirketin akıllı telefon pazar payı ise yüzde 20 olarak açıklandı.

Apple 2021 Yılının Sektör Lideri Oldu

Çinli şirket Xiaomi ise yüzde 12’lik Pazar payıyla 2021’i üçüncü sırada kapattı. Xiaomi’yi sırasıyla Oppo ve Vivo takip etti.

Araştırma şirketi Canalys’in analistlerinden Sanyam Chaurasia, oluşan tabloyla ilgili olarak, ‘Apple üç çeyreğin ardından akıllı telefon pazarında yeniden zirveye çıktı. Bunun arkasında iPhone 13 serisinin parlak performansı bulunuyor. Özellikle Çin’de uygulanan agresif fiyat politikası sayesinde satışların yüksek olması dikkat çekiyor. Apple’ın tedarik zincirinde de işler düzelmiş gibi görünse de, şirket yeterli bileşenlerin bulunamaması nedeniyle dördüncü çeyrekte üretime ara vermek zorunda kalmış ve talebi karşılayamamıştı. Ayrıcalıklı pazarlarda teslimat süreleri kısa olsa da, bazı ülkelerde müşterilerin yeni iPhone’larına kavuşabilmeleri için bir süre beklemeleri gerekebiliyor.’ ifadelerini kullandı.

Küresel akıllı telefon pazarındaki büyüme oranı ise yüzde 1’de kaldı. Büyüme oranının yüzde 1’de kalmasının en büyük etkenleri arasında küresel çapta yaşanan çip krizi yer aldı. Çip krizi, sadece akıllı telefon pazarında değil, otomotiv ve oyun sektöründe yer alan birçok şirketi etkiledi.

Öyle ki, Sony ve Microsoft gibi büyük şirketler oyun konsolu üretimlerinde düşüş yaşadı. Apple, yaşanan bu çip sorununun 2022’nin ikinci yarısında hafiflemesini bekliyor.